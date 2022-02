Galeria Plaza w Krakowie zostanie zburzona

Sprzedającego wspierali eksperci JLL.

Nieruchomość jest położona u zbiegu al. Pokoju i ul. Stanisława Lema na krakowskim Dąbiu.

Lokalizacja jest dobrze skomunikowana z centrum miasta, to daje potencjał inwestycyjny. Dobrze sprawdzi się kompleks wielofunkcyjny, obejmujący mieszkania na wynajem, lokale usługowo-handlowe oraz biura.

Nowy właściciel, spółka deweloperska Strabag Real Estate, zapowiada wyburzenie galerii handlowej i wzniesienie nowej zabudowy.

– Z roku na rok coraz trudniej w Krakowie o atrakcyjną działkę pod projekt deweloperski, szczególnie jeśli inwestor poszukuje gruntu o tak dużej powierzchni. Nieruchomość zbyta przez naszego klienta jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pozwalającym na realizację usług komercyjnych. Daje to kupującemu szerokie możliwości co do wyboru projektu zabudowy. Dodatkowo, wyjątkowo dobra lokalizacja sprawia, że dobrze sprawdzi się tutaj kompleks wielofunkcyjny, obejmujący mieszkania na wynajem, lokale usługowo-handlowe oraz biura. Nieczęsto pojawiają się na rynku okazje do nabycia tak atrakcyjnych gruntów. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Peakside Capital Advisors w tej wyjątkowej transakcji – komentuje Joanna Kieszczyńska, dyrektor w Dziale Gruntów oraz Inwestycji Komercyjnych Średniego Formatu, JLL.