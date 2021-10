Galeria Północna bogatsza o Strefę Rozrywki

Do grona najemców Galerii Północnej dołączyła Strefa Rozrywki zajmująca powierzchnię blisko 200 m kw. Znajdują się w niej najnowocześniejsze automaty biletowe.

W nowej przestrzeni będzie można sprawdzić swoją zręczność, zagrać w kosza albo przeżyć wirtualną przygodę z ulubionymi bohaterami z komiksów, seriali i kreskówek. W strefie nagród na zwycięzców czekają oryginalne zabawki z popularnych gier i filmów, egzotyczne słodycze z całego świata, elektroniczne gadżety i wiele, wiele więcej.

- W naszym centrum mamy wiele atrakcji dla najmłodszych: plac zabaw, strefę dla dzieci, mini kolejkę itp. Strefa Rozrywki dedykowana jest nie tylko starszym dzieciom, nastolatkom, ale także dorosłym i seniorom. Chcemy by to było też dla nich miejsce spotkań, by mogli wyjść z domu i rozerwać się z rodziną, ze znajomymi, gdy na dworze jest już ciemno i zimno. Oczywiście zapraszamy też w cieplejsze i słoneczne dni - powiedziała Aneta Kusak, Additional Income Manager w Galerii Północnej.

Strefa Rozrywki znajduje się na drugim piętrze obok Food Court’u.