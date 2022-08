Galeria Północna ma automat na vouchery od Wyjątkowego Prezentu

Dodano: 09 sie 2022 09:37

Pierwszy w Polsce i drugi w Europie automat samoobsługowy do zakupu voucherów na prezenty w formie przeżyć został uruchomiony w Galerii Północnej w Warszawie. To innowacja z dużym potencjałem i ukłon w stronę klientów, zapewniający łatwą dostępność do różnorodnych prezentów.