Galeria Północna ma za sobą pracowity rok, a przed sobą nowe wyzwania

Przez ostatnie 12 miesięcy oferta Galerii Północnej znacznie się powiększyła. Pojawiły się nowe sklepy, salony usługowe, a także szkoły tańca i sztuk walki, w których zarówno dorośli, jak i najmłodsi mogą rozwijać swoje sportowe umiejętności. Do oferty dołączyły również duże marki modowe, jak Mango, Tom Tailor, czy Vanila oraz wiele innych salonów, w których można kupić wysokiej jakości odzież i akcesoria. W centrum handlowym zostały otwarte też salony marek, które nie były dotąd dostępne w Warszawie, jak Junior, Lloyd, czy Tescoma. Nowe sklepy otworzyło łącznie 18 najemców, którzy łącznie zajmują powierzchnię ponad 5 276 mkw.

Znacznie powiększyła się też oferta rekreacyjna Galerii Północnej. Na początku II kwartału w ogrodzie na dachu została otwarta pierwsza na świecie tężnia solankowa w centrum handlowym o wymiarach 4,5 metra wysokości i 10 metrów długości. Pomysł ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców – za sprawą tężni ogród na dachu odwiedziło ponad 80 tys. osób więcej niż w roku poprzednim. Nie mniej trafionym pomysłem okazała się motylarnia, otwarta na terenie obiektu w połowie sierpnia 2019 roku. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni klienci galerii mogli podziwiać wyjątkowe gatunki motyli egzotycznych z Ameryki Południowej, Azji Południowo – Wschodniej, a także z Australii czy Afryki. Motylarnia w Galerii Północnej była pierwszym tego rodzaju miejscem na całym Mazowszu, od dnia otwarcia odwiedziło ją ponad 50 tys. osób.

- To był dla nas bardzo pracowity, ale też udany rok. Zrealizowaliśmy w tym czasie wiele ciekawych projektów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno prasy, jak i samych mieszkańców. Po raz pierwszy uruchomiliśmy na terenie obiektu lodowisko, otworzyliśmy tężnię solankową w ogrodzie na dachu oraz motylarnię, cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem od dnia otwarcia – powiedział Roman Bugajczyk, Dyrektor Galerii Północnej.

W ubiegłym roku zwiększyły się także obroty Galerii Północnej. Przez ostatni rok wzrosły one o 25% w stosunku do roku poprzedniego, co jest podobnym wynikiem do roku 2018 – wtedy również obserwowano tendencję wzrostową.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!