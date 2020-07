Galeria Północna może pochwalić się wynikami

Mimo trwającej pandemii koronawirusa Galeria Północna odnotowuje bardzo dobre wyniki. W stosunku do poprzedniego miesiąca średnia odwiedzalność obiektu wzrosła aż o 51 proc. Jest to wzrost wyższy niż indeksy rynkowe, które w województwie mazowieckim w czerwcu wyniosły tylko 31 proc. W centrum handlowym sukcesywnie rosną też obroty.

Sytuacja w Galerii Północnej wraca do normy. W centrum handlowym z każdym miesiącem pojawia się coraz więcej klientów, którzy przychodzą już nie tylko na zakupy, ale też w celach rekreacyjnych – spędzając czas w ogrodzie na dachu, w strefie food court lub uczestnicząc w pokazach „Światło i dźwięk” organizowanych każdego dnia przed wejściem do Galerii Północnej. Rosnące statystyki odwiedzalności znacznie przekładają się na obroty, które w ubiegłym miesiącu okazały się lepsze niż w latach poprzednich. W czerwcu tego roku wyniki sprzedażowe były o 3% wyższe niż w czerwcu 2018 roku, kiedy to aż dwie niedziele w miesiącu były handlowe.

- Ostatnie wyniki są dla nas bardzo optymistyczne. To pierwsze tak dobre statystyki od czasu ponownego otwarcia sklepów w czasie pandemii. Ten miesiąc pokazał nam, że powoli wracamy do dawnej normalności. Coraz więcej klientów robiąc u nas zakupy, równolegle uczestniczy też w organizowanych przez nas wydarzeniach, w tym również dla rodzin z dziećmi. Oczywiście każda z atrakcji dostosowana jest do wymogów sanitarnych, dzięki czemu nasi klienci mogą miło spędzić czas, a przy tym czuć się bezpiecznie – powiedział Roman Bugajczyk, Dyrektor Galerii Północnej.

W ostatnim czasie Galeria Północna wznowiła również wydarzenia cykliczne. W połowie czerwca rozpoczął się cykl pokazów artystycznych „Teatr 4 żywiołów”, podczas których oprócz multimedialnego pokazu fontann widzowie mogą obejrzeć występy taneczno-muzyczne nawiązujące tematyką do wybranego żywiołu – wody, ognia, ziemi, powietrza lub kilku z nich. Muzyczne atrakcje czekają też na klientów w restauracji Bierhalle, w której od połowy lipca można zjeść kolację przy muzyce na żywo. W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich odwiedzających większość wydarzeń odbywa się na zewnątrz.