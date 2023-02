Inwestując w kolejne rozwiązania, które integrują odwiedzających, Galeria Północna umacnia swoje funkcje społeczne. W obiekcie stworzono już 17 przestrzeni lifestylowych z myślą o mieszkańcach.

Podążając za trendami konsumenckimi, centra handlowe coraz częściej stawiają na rozszerzenie funkcji społecznych.

W rezultacie, galerie stają się także miejscem m.in. spotkań i integracji lokalnych społeczności, relaksu, zabawy czy kontaktu z kulturą.

Taki kierunek swojego rozwoju umacnia Północna.

Ma to odzwierciedlenie w realizowanych inwestycjach.

Tylko od swojego otwarcia 5 lat temu Galeria Północna oddała do użytku 17 różnych przestrzeni, w tym o charakterze m.in. prozdrowotnym, proedukacyjnym, proekologicznym czy coworkingowym.

Świadomy placemaking od początku jest jednym z filarów rozwoju Północnej, na który patrzymy też perspektywicznie. Dostrzegamy duży potencjał miastotwórczy Północnej, dlatego stale poszerzamy jej funkcje społeczne i około handlowe. Taki kierunek rozwoju, oparty na przyjaznych i ogólnodostępnych miejscach, pozwala zaspakajać różne potrzeby mieszkańców Warszawy i okolic, w tym zgodne z ideą „work life balance”, ale także buduje tożsamość obiektu i więź między klientem a galerią – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.

Ten sposób myślenia widać zwłaszcza w stale rozwijanym przez Północną ogrodzie na dachu, największej tego typu inwestycji w galerii handlowej w Polsce. Zielona przestrzeń, wypełniona bioróżnorodną roślinnością, z roku na rok zyskuje nowe atrakcje, poszerzając swoją funkcjonalność.

To miejsce relaksu, ale także przestrzeń spotkań i zabawy. Rozmaitość stref w ogrodzie – od ogródków restauracyjnych, przez strefę z kołem wodnym, po place zabaw i mural 3D dla dzieci, sprawia, że można tu wartościowo i różnorodnie spędzić czas, zapominając na chwilę, że znajdujemy się w gwarnym mieście, co jest jednym z celów tego miejsca – mówi Roman Bugajczyk.

Przestrzeń lifestylowa w Galerii Północnej.

W tym ostatnim pomaga także ulokowana w zacisznej części ogrodu tężnia solankowa, jedyna na świecie w galerii handlowej. Mająca 4,5 m wysokości i aż 10 m długości konstrukcja z drewna i tarniny zasilana jest solanką sprowadzaną z uzdrowiskowej miejscowości Zabłocie, w której występuje największe stężenie jodu na świecie.

Jest to przestrzeń jakiej nie spotkamy w żadnym innym centrum, a która sprawia, że Północna spełnia także unikalną funkcję uzdrowiskową i prozdrowotną. Z walorów ogólnodostępnego inhalatorium regularnie korzystają seniorzy, rodziny z dziećmi, astmatycy, alergicy, a także osoby o osłabionej odporności oraz mające problemy z oddychaniem. To również cicha enklawa dla osób poszukujących spokoju – wylicza Roman Bugajczyk.

Ale ogród to nie jedyna przestrzeń, dzięki której Północna poszerza swoje funkcje. Od wiosny 2022 roku, galeria jest także miejscem, gdzie można pracować zdalnie, organizować spotkania biznesowe czy szkolenia. Pomaga w tym stworzona z inicjatywy obiektu innowacyjna przestrzeń coworkingowa CoWork Cafe.

Strefa w Północnej wyróżnia się spośród innych tego typu w stołecznych galeriach. Postawiliśmy na bardziej casualowy i nowoczesny koncept, który dopasowany jest do różnych potrzeb osób aktywnych zawodowo. Cała przestrzeń jest de facto klimatyczną kawiarnią, w której można napić się kawy, ale także zorganizować spotkanie biznesowe, popracować samemu lub w większym gronie – mówi Roman Bugajczyk.

Ponadto, korzystający z CoWork Cafe mogą liczyć na wsparcie administracyjne - założyć wirtualny adres, skorzystać ze sprzętu do prezentacji czy zwykłych wydruków na miejscu. Do dyspozycji jest także specjalny boks do organizacji zamkniętych spotkań oraz sala konferencyjno-szkoleniowa.

Przestrzeń coworkingowa w Północnej powstała z myślą o small biznesie i freelancerach, którzy nie posiadają biura, a szukają wygodnego miejsca pracy i spotkań biznesowych. Jest także odpowiedzią na upowszechnienie się pracy zdalnej i hybrydowej. Za sprawą tego miejsca stajemy się dosłownie alternatywnym biurem, wyznaczając nowy kierunek dla funkcjonowania stref coworkingowych w galeriach – dodaje dyrektor Galerii Północnej.

Także w przypadku bardziej powszechnych funkcji centrów czwartej generacji, związanych z kulturą i rozrywką, edutainmentem czy eatertainmentem, Północna stawia na wartościowe przestrzenie. Oprócz kina Cinema City, w galerii prężnie działa Sala Zabaw Fikołki, a także szkoła tańca Egurrola Dance Studio. Do dyspozycji odwiedzających jest też aż 5 placów zabaw. Północna zapewnia także stały kontakt ze sztuką. W sercu obiektu można znaleźć 24-metrową rzeźbę „Wir” Oskara Zięty – unikatową konstrukcję artystyczną w skali całego kraju.

Obszar związany z eduzabawą wypełniają z kolei regularnie organizowane wystawy pop up. Północna zasłynęła jako pierwsze centrum, w którym powstała proedukacyjna motylarnia, czy „Wystawa gigantów”, przybliżająca ekosystem egzotycznych, ogromnych owadów. Obecnie dostępna jest tu galeria sztuki, wypełniona replikami 20 najdroższych obrazów świata. Także gastronomia dysponuje coraz większą liczbą ciekawych przestrzeni, które sprzyjają socjalizacji i relaksowi. Oprócz food courtu i mini food courtu na różnych poziomach, w 2022 roku powstały w ogrodzie na dachu dwa punkty gastronomiczne.

Poszerzając funkcje społeczne Północnej czerpiemy dziś pełnymi garściami ze światowych trendów, którymi zafascynowana jest branża retail. Sami też wyznaczamy nowe, czego przykładem jest ogród na dachu, tężnia czy strefa coworkingowa. W efekcie, stajemy się centrum coraz bardzie wielofunkcyjnym, zapewniającym interaktywne doświadczenia i dającym klientom wiele opcji spędzania czasu wolnego i zawodowego. Ten aspekt będziemy stale rozwijać i umacniać poprzez kolejne śmiałe i atrakcyjne inwestycje – podsumowuje Roman Bugajczyk.

