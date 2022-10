Galeria Północna przejdzie we władanie potworów. Dziesięć magicznych postaci porwie klientów do swojego niesamowitego świata, od 29 października do 27 listopada.

Galeria Północna przygotowała wielodniowe spotkanie z potworami.

Spotkanie z nimi to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Szczególnie najmłodsi nie mogą tego przegapić. Od 29 października do 27 listopada wyprawa do Galerii Północnej zapewni dreszczyk emocji i sporą dawkę dobrej zabawy. Nie może być inaczej, bo za każdym rogiem naszej galerii będziecie mogli natknąć się na… potwora z europejskich baśni i legend. Galerię odwiedzą: Dracula, Stwór Frankensteina, Potwór z Loch Ness, Złośliwy Goblin, Duchy ukryte w wieży, Gliniany Golem Praski, Zły Wilk, Smok Wawelski i Baran, Rycerz bez Głowy. A do tego Beczka Krzyku, w którym można sprawdzić jego skalę. Czytaj więcej W którym hotelu warto spędzić Halloween? Potwory pochodzą z różnych epok, z odległych zakątków Europy, ale i z naszego kraju. Z każdym z nich wiąże się niesamowita opowieść, którą będzie można poznać, a przy tym dobrze się bawić, zagrać w interaktywne gry i skorzystać z licznych multimedialnych funkcji eksponatów. Jeśli tylko się postarasz, kilkumetrowy stwór poruszy się, wyda dźwięk czy popisze się efektami specjalnymi. Niezwykli goście Północnej wszystkim chętnym pozwolą odkryć swoje mroczne i tajemnicze oblicze. Żeby jednak nie było tak strasznie, nie zabraknie okazji do śmiechu. Potwory – zainspirowane baśniami, bajkami, legendami czy filmami – przyprawią o gęsią skórkę, ale też przyniosą dużo frajdy. To interaktywna zabawa dla całej rodziny. Wystawa jest dostępna bezpłatnie, na parterze galerii. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

