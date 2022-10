Umacniając swój tenant-mix, Galeria Północna stawia na unikalne na warszawskim rynku marki i koncepty, ale także na inkluzywność oferty.



Pierwszy w Polsce sklep Gudi Home, księgarnia dla Ukraińców, a także salon gier oraz pop-up store Tchibo.

Ten kierunek widać zwłaszcza w propozycji 4 nowych najemców, których w ostatnim czasie pozyskała galeria.

Galeria Północna nie zwalnia tempa i rozwija ofertę handlową. Ostatnie tygodnie przynoszą galerii umowy aż z 4 nowymi najemcami, którzy łącznie zajmą 1,4 tys. mkw. To już kolejna taka seria.

Rozwój oferty, zwłaszcza w segmentach, które są kluczowe dla pozycjonowania Północnej, to dziś dla nas jeden z priorytetów. Realizując strategię leasingową staramy się konsekwentnie sięgać po marki oraz koncepty handlowe, które nas wyróżniają na stołecznym rynku, a także mają duże znaczenie profootfallowe. Taki kierunek rozwoju, w którym obok doskonale znanych polskich i zagranicznych marek sieciowych, znaleźć można także ich świeże formaty, a także brandy rozpoczynające ekspansję w Polsce, buduje przewagę Północnej, ale także wzmacnia wizerunek galerii jako dynamicznego i nowoczesnego obiektu, który stale zaciekawia klienta – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC S.A.

To zainteresowanie na pewno wzbudzi planowane otwarcie Gudi Home, nowej sieci sklepów wielobranżowych, w której będzie można znaleźć m.in. ubrania, akcesoria do domu czy sprzęt sportowy. Marka wybrała Galerię Północną na swój debiut w Polsce. Nowy najemca, który zapowiada otwarcie na listopad br., zainwestował w lokal mający 726 mkw.



To będzie jedno z najgłośniejszych otwarć tego roku w Północnej. Wchodzi do nas bowiem marka, która do tej pory nie była dostępna na polskim rynku i która ma ambitne plany rozwoju. W dodatku, jest to brand, który działa w oparciu o niezwykle popularny w ostatnich latach format, w którym towar sprzedawany jest w cenach niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Gudi Home idealnie wpasowuje się w nasz nasz-tenant mix, wypełnia w nim lukę zakupową, ale także tworzy nową, bardzo atrakcyjną destynację dla całych rodzin. Co więcej: launch kolejnej dużej marki w Północnej, pokazuje, że najemcy doceniają nasz potencjał leasingowy, a także postrzegają jako godnego zaufania gracza nie tylko na warszawskim, ale i ogólnopolskim rynku centrów handlowych – mówi Katarzyna Żuchowska, Leasing Manager w GTC S.A.

I faktycznie, coraz więcej brandów stawia na Północną. Ponad rok temu to właśnie w tym obiekcie otwarto pierwszy w Warszawie sklep sieci HalfPrice. Z kolei w sierpniu br. pojawił się tu pierwszy łączony koncept e-obuwie.pl i Modivo. Do tej listy wkrótce oprócz Gudi Home dopisze się także Mnogoknig.

Łotewska sieć księgarń, która oferuje rosyjskojęzyczne książki, również wybrała Północną na swój rynkowy debiut. Nowy najemca, który wzmacnia segment multimediów, zajmie 300 mkw. Otwarcie zaplanowano na koniec listopada 2022.

To niezwykle ciekawy koncept, który swoją ofertę kieruje w dużej mierze do Ukraińców, którzy przebywają obecnie w Warszawie, ale także do studentów kierunków filologicznych. Dzięki księgarni nasza oferta zyska bardzo ważny, inkluzywny element, a także istotne miejsce dla społeczności ukraińskiej, które zapewni kontakt z kulturą i literaturą – mówi Katarzyna Żuchowska.

Nie jest to jednak jedyny interesujący format, który pojawia się w ofercie Północnej. W centrum handlowym niedawno otwarty został pop-up store Tchibo. Na powierzchni 203 mkw. kupujący mogą znaleźć produkty różnych kategorii w outletowych cenach, w tym m.in. ubrania i tekstylia, sprzęt domowy, a także kawy oraz wszystko co niezbędne do ich zaparzenia.

Tchibo to kolejna, doskonale znana globalna marka, która dołącza do naszej oferty, stawiając jednocześnie na ciekawą, pop-up’ową formułę. Tym samym dopełniamy naszą ofertę, zwłaszcza w segmentach spożywczym i home, a także umacniamy tenant-mix, sprawiając, że staje się on jeszcze bardziej kompaktowy, a także przyjazny zakupom robionym całą rodziną – mówi Katarzyna Żuchowska.

Z myślą o spędzaniu czasu wolnego w rodzinnym gronie niedawno otwarto także mające 177 mkw. Centrum Rozrywki Północna, wypełnione m.in. symulatorami, cymbergajami, automatami i grami zręcznościowymi. – Oferta galerii w segmencie leaisure&activity stale się poszerza, ale co najważniejsze dywersyfikuje. Sami, ale także we współpracy z najemcami, staramy się tworzyć bardzo zróżnicowane atrakcje, dzięki którym klienci mogą się zrelaksować, ale także aktywnie spędzić czas, uczestnicząc w emocjonujących zabawach – komentuje Patrycja Bucior, Additional Income Manager w GTC S.A.



Nowe centrum rozrywki wpisuje się w ten kierunek rozwoju. Oprócz salonu gier, na rozrywkowej mapie Północnej klienci mogą znaleźć już m.in. 11-salowe kino Cinema City, salę zabaw dla dzieci „Fikołki”, a także 5 placów zabaw oraz liczący sobie aż 5 tys. m kw. bioróżnorodny ogród na dachu ze strefami relaksu i kids, a także jedyną na świecie tężnią solankową działającą w galerii handlowej.

Jak zapowiada dział leasingu GTC S.A., to nie koniec nowości w Galerii Północnej. Kolejne marki mają pojawić się jeszcze w tym roku.

Silna pozycja, atrakcyjny i szeroki rynek konsumencki, a także wielowymiarowy rozwój obiektu sprawiają, że marki żywo interesują się lokowanie tu swoich sklepów. Na finiszu są obecnie rozmowy z kilkoma brandami, w tym modowymi. Jesień zapowiada się więc niezwykle aktywnie leasingowo – informuje Jarosław Tutaj.

