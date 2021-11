Galeria Północna z lodowiskiem

Lodowisko otwarte zostanie z początkiem grudnia i będzie czynne do końca lutego przyszłego roku.

Lodowa tafla o powierzchni 450 metrów kwadratowych usytuowana zostanie na parkingu zewnętrznym galerii, położonym wzdłuż ul. Trakt Nadwiślański.

Korzystanie z tej atrakcji ułatwią otwarte przy niej: szatnia i wypożyczalnia niezbędnych akcesoriów: łyżew i kasków, a także pingwinków do nauki jazdy dla początkujących łyżwiarzy.

To nie koniec świąteczny atrakcji w Galerii Północnej, która w mikołajkowy poniedziałek, 6 grudnia oraz we wszystkie świąteczne weekendy po pasażach Północnej będzie gościć ekipę Świętego Mikołaja. Elfy rozdawać będą słodkości. Ponadto, Galeria Północna chce, aby liczne dekoracje w obiekcie były idealnym tłem do pamiątkowych zdjęć. Wrażenie zrobi gigantyczna choinka z urokliwym domkiem, a w zimowy klimat wprowadzą niedźwiedzie polarne.