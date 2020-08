Galeria Północna z nową odsłoną food hallu

W drugiej połowie sierpnia na terenie Galerii Północnej zostanie otwarta nowa strefa restauracyjna. To nowoczesna i komfortowa przestrzeń będąca połączeniem czterech różnych konceptów gastronomicznych – Zdrowia Smak, La Terra Cafe, La Terra Pizzeria i Burger Booth, zajmujących łącznie powierzchnię 480 mkw. Głównym celem projektu jest jeszcze lepsze dopasowanie oferty gastronomicznej do potrzeb klientów.

Na terenie Galerii Północnej oprócz znajdującej się dotychczas strefy food court, do dyspozycji klientów są znane sieci restauracyjne, jak Pizza Hut oraz Bierhalle z ogródkiem piwnym otwartym co roku w sezonie letnim. W drugiej połowie sierpnia oferta ta znacznie się powiększy. Na pierwszym piętrze galerii powstanie nowa strefa restauracyjna o nazwie Food Hall, oferująca nie tylko atrakcyjne i zróżnicowane menu, ale też przestrzeń na spotkania biznesowe czy rodzinny obiad. Nowa strefa restauracyjna będzie utrzymana w stylu industrialnym, a jej wnętrze wypełnią nowoczesne meble i naturalna roślinność, która doskonale podkreśli charakter tego miejsca.

- Cały czas staramy się reagować na potrzeby klientów. Nowa strefa restauracyjna doskonale uzupełnieni naszą dotychczasową ofertę gastronomiczną. Zależało nam na stworzeniu klimatycznego miejsca, w którym klienci będą mogli zarówno odpocząć po zakupach, jak i przyjść na lunch czy kolację z rodziną i przyjaciółmi. Myślę, że udało nam się to osiągnąć i wierzę, że nowa przestrzeń restauracyjna spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko naszych klientów, ale też okolicznych mieszkańców – powiedziała Katarzyna Żuchowska, Retail Leasing Manager, GTC S.A.

W strefie Food Hall klienci będą mogli skorzystać z oferty czterech restauracji: Burger Booth, Zdrowia Smak, La Terra Pizzeria i La Terra Cafe. Pierwsza z nich oferuje prawdziwe hamburgery z wołowiny, drobiu lub vege sporządzane według autorskiej receptury. W menu lokalu Zdrowia Smak znajdą się tradycyjne dania polskie oraz potrawy inspirowane kuchnią europejską i międzynarodową. Z kolei w La Terra Pizzeria będzie można zjeść prawdziwą włoską pizzę, makarony, sałatki oraz napić się dobrego wina. Doskonałym uzupełnieniem całości jest La Terra Cafe, która oprócz aromatycznej kawy oferuje pyszne domowe ciasta i desery.

Łączenie oferty kilku restauracji w jednym miejscu to coraz częściej obserwowany trend na rynku, który doskonale sprawdza się w obiektach handlowych. Dzięki takim rozwiązaniom klienci mają dostęp do zróżnicowanej oferty lokali gastronomicznych, a przy tym zyskują ciekawą przestrzeń na lunch czy wspólne wyjścia ze znajomymi. Strefa Food Hall w Galerii Północnej to pierwsze takie miejsce na warszawskiej Białołęce. Oficjalne otwarcie nowej strefy restauracyjnej planowane jest na drugą połowę sierpnia.