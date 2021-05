Galeria Północna z pierwszym w stolicy salonem HalfPrice

We wtorek, 4 maja w Galerii Północnej został otwarty pierwszy w Warszawie salon nowej sieci handlowej HalfPrice, należącej do Grupy CCC. Sklep zajmuje dwa piętra o łącznej powierzchni aż 1500 mkw.

Wraz z ponownym otwarciem sklepów w centrach handlowych oferta Galerii Północnej znacznie się powiększyła. We wtorek, 4 maja do najemców dołączyła sieć HalfPrice, zajmując dwupoziomowy lokal o powierzchni 1 500 mkw.

Na dwóch piętrach sklepu klienci mogą znaleźć odzież, obuwie, zabawki, akcesoria i kosmetyki, a także szeroki wybór dekoracji i dodatków do domu. Wszystkie produkty pochodzą od producentów znanych marek i są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Mimo trwającej pandemii oraz wielu związanych z nią ograniczeń, cały czas rozbudowujemy ofertę Galerii Północnej, by zapewnić klientom jak największy wybór produktów. Sieć HalfPrice zapewnia zróżnicowany i wysokiej jakości asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Taki koncept doskonale wpisuje się w potrzeby naszych klientów. Cieszymy się, że tak interesująca i zapowiadająca się na dynamiczną marka wybrała Galerię Północną na swój pierwszy salon w stolicy. To dla nas duże wyróżnienie – powiedział Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing GTC.

Sieć HalfPrice należy do grupy CCC, a jej model działania opiera się na koncepcji sprzedażowej off price. Oferowany asortyment wyróżnia się nie tylko atrakcyjną ceną, ale też wysoką jakością. Sieć HalfPrice będzie uzupełniała swoją ofertę nawet kilka razy w tygodniu. Nowo otwarty sklep w Galerii Północnej jest jednym z pierwszych salonów marki, ale do końca roku na terenie Polski ma działać około 60 sklepów stacjonarnych, a jesienią zostanie uruchomiona sprzedaż internetowa.

Szczegółowo o planach CCC odnośnie sieci HalfPrice

- Nasze plany są ambitne, ale jesteśmy przekonani, że uda się nam je zrealizować także dzięki atrakcyjnym lokalizacjom, które wybraliśmy wspólnie z partnerami po stronie centrów handlowych. Sklepy HalfPrice to interesujący nowoczesny koncept, który jeszcze bardziej uatrakcyjni ofertę galerii handlowych – powiedział Karol Semik, dyrektor ekspansji Grupy CCC.

Sklep HalfPrice to już kolejny tak duży koncept na terenie Galerii Północnej, otwarty w ciągu ostatnich kilku miesięcy.