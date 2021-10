Galeria Północna z placówką Poczty Polskiej

Nowo otwarta placówka zajmuje powierzchnię 68 mkw.

Lokal ma nowoczesny wystrój i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z kompleksowej oferty operatora klienci mogą korzystać w godzinach otwarcia centrum, czyli znacznie dłużej niż ma to miejsce w innych oddziałach.

Nowa placówka Poczty Polskiej znajduje się na poziomie -2, w pobliżu siłowni Zdrofit.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Białołęki i okolic, Galeria Północna powiększyła sektor usługowy o filię Poczty Polskiej.

- Wiemy, że na Białołęce jest duże zapotrzebowanie na usługi pocztowe, dlatego postanowiliśmy ułatwić mieszkańcom do nich dostęp, otwierając placówkę Poczty Polskiej w Galerii Północnej. To doskonałe uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty. Teraz podczas jednej wizyty w centrum klienci mogą załatwić wszystkie sprawy bankowe, ubezpieczeniowe czy pocztowe. Jesteśmy przekonani, że będzie to jeden z kluczowych punktów usługowych w naszej galerii- powiedziała Aneta Kusak, Additional Income Manager w Galerii Północnej.

