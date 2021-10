Galeria Północna ze świetnymi wynikami komercjalizacji

Obroty Galerii Północnej w 2021 roku są wyższe niż w roku ubiegłym o ponad 10 proc.

Stale rośnie poziom komercjalizacji galerii.

W połowie 2021 roku osiągnął rekordowy jak dotąd poziom i obecnie wynosi ponad 92 proc.

Położenie pośród wielotysięcznych osiedli mieszkaniowych, których przybywa z każdym rokiem, niewątpliwie przekłada się na korzyść Północnej – generując większą frekwencję i obroty.

- Od samego początku pokładaliśmy duże nadzieje w lokalizacji Galerii Północnej. To jedyny tak duży obiekt handlowy w tej okolicy z szeroką ofertą handlowo-usługową i rekreacyjną. Cieszymy się, że coraz więcej osób dostrzega możliwości tej dzielnicy. To dla nas duży potencjał rozwoju, a jednocześnie motywacja do dalszej pracy. Przykładem niech będzie ostatni rok, wyjątkowo trudny dla naszej branży, a mimo to udało nam się utrzymać bardzo dobre wyniki – powiedział Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.

Trwająca pandemia miała ogromny wpływ na funkcjonowanie obiektów handlowych. Wprowadzane obostrzenia, restrykcje oraz kilkukrotne zamykanie sklepów, postawiły galerie w zupełnie nowej sytuacji, w której szybko musiały się odnaleźć.

Jednak Galeria Północna może pochwalić się wysokim stopniem komercjalizacji. W dużym stopniu przyczyniły się do tego dwa duże otwarcia. Z końcem ubiegłego roku na terenie galerii nastąpiła relokacja Sinsay, który stał się największym sklepem tej marki w Polsce, zajmując powierzchnię 2 700 mkw. Z kolei w maju 2021, zaraz po ponownym otwarciu galerii handlowych, swój pierwszy sklep w Północnej otworzyła nowa sieć handlowa HalfPrice, zajmując dwa piętra o łącznej powierzchni 1 500 mkw. Kilka miesięcy później do portfolio najemców dołączył salon optyczny sieci Kodano oraz sklep odzieżowy Colynn. W październiku 2021 nastąpiło także otwarcie Poczty Polskiej i Strefy Rozrywki.