Północna umacnia swoją ofertę handlową. W 2022 r. nowi najemcy zajęli tu lokale o łącznej powierzchni ponad 2375 mkw. Przedłużono też umowy z dotychczasowymi partnerami, opiewające na ponad 4000 mkw.

Obiekt wynajęty jest niemal w 93 proc.

W warszawskiej galerii rośnie jednak nie tylko wskaźnik komercjalizacji.

Kolejne otwarcia w 2022 roku, ale także wcześniejsze z 2021 r., znacząco zwiększyły udział mody w tenant-mix’ie.

Już teraz 34 proc. najemców w ofercie Galerii Północnej przypada na segment fashion. W sumie, kupujący mogą tu znaleźć ponad 60 sklepów najpopularniejszych marek w Polsce. Kierunek, w którym rozwija się tenant-mix podoba się klientom. Aż 95 proc. zapytanych przez GfK pozytywnie ocenia zmiany, jakie zachodzą w asortymencie Północnej.

Poszerzenie oferty fashion, zwłaszcza o popularne krajowe i międzynarodowe marki profootfallowe, jest jednym z kluczowych celów realizowanej przez nas strategii leasingowej, także w 2023 r. Dzięki temu nie tylko uważnie podążamy za potrzebami zakupowymi klienta, który oczekuje od nas stałego rozwoju w tym obszarze, ale przede wszystkim: umacniamy pozycję galerii na warszawskim rynku, znacząco podnosimy jej konkurencyjność, rozwijamy footfall, a także rozszerzamy catchment, przyciągając na shopping mieszkańców nie tylko Białołęki, ale także dalszych rejonów stolicy i północnych obrzeży miasta – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC S.A.

W tych działaniach Północna jest konsekwentna. W ostatnich dwóch latach galeria nie tylko pozyskała wiele marek monobrandowy, ale także sieci sklepów multibrandowych i off-price.

Umacniając ofertę modową koncentrujemy się na markach, które na lokalnym rynku wypełniają lukę zakupową, ale także tworzą unikalną destynację dla całej rodziny. Sięgamy przy tym po nowoczesne brandy fashion, świadome najnowszych trendów retail i zmieniających się potrzeb konsumenckich – tłumaczy Jarosław Tutaj.

Galeria Północna.



Przykładem tego jest zeszłoroczny debiut HalfPrice, czyli marki z popularnego segmentu off-price, re-launch w nowym formacie sklepu Sinsay czy launch nowego konceptu handlowego MODIVO x eobuwie.pl, który w pełni wykorzystuje możliwości jakie daje mu omnichannel. Jednocześnie także sięgamy po marki, które dynamicznie budują swoją sieć. Przykładem tego są otwarcia m.in. 50Style, a ostatnio także Femestage, które zadebiutowało w grudniu tego roku, wynajmując lokal mający blisko 135 mkw. – wylicza.

Jak silna jest obecnie oferta Północnej widać w analizie tenant-mix’u. W asortymencie dostępne są takie brandy, jak m.in.: H&M, TK Maxx, Mango, MOHITO, Tatuum, Reserved, Cropp, House, Medicine, Kappahl, New Yorker, Lee Cooper, Guess, Lee/Wrangler, Diverse, Vistula, Greenpoint, Bytom. Ofertę obuwia i dodatków wypełniają natomiast sklepy m.in.: CCC, Deichmann, eobuwie.pl, Venezia, Wittchen, Wojas czy Ryłko, a mody sportowej: The North Face, New Balance, Puma, 4F, a także multibrandy: Sizeer, Intersport, Martes Sport.

Rozwój oferty w ostatnich latach sprawił, że moda dominuje w tenant-mix’ie Północnej. Klienci mogą znaleźć w galerii niezwykle kompletną i dopełniającą się ofertę, w całości zbudowaną na najpopularniejszych na rynku sieciach odzieżowych, obuwniczych i sportowych. To sprawia, że galeria coraz częściej wybierana jest przez mieszkańców Warszawy na modowy shopping – mówi Jarosław Tutaj.

– Jak wynika z badań konsumenckich pracowni GfK, które galeria zleciła pod koniec 2021 roku, już co trzeci klient znajduje w Północnej wszystkie swoje ulubione sklepy, doceniając kompaktowy charakter oferty, także w obszarze fashion. Co więcej, aż 97 proc. odwiedzających obiekt regularnie korzysta z jego oferty modowej, a 98 proc. z oferty sklepów z butami i dodatkami. Są to wyniki porównywalne z największymi galeriami modowymi w Warszawie – dodaje.

Porównywalne jest także zainteresowanie najmem. – Północna postrzegana jest dziś przez marki jako jedna z najatrakcyjniejszych biznesowo lokalizacji w stolicy. Wpływ na to ma zarówno dynamiczny rozwój obiektu, który wiąże się z licznymi inwestycjami, jak również coraz mocniejsza lokalna pozycja galerii. Nie bez znaczenia jest także szeroki, obejmujący ponad 1 mln mieszkańców, chłonny rynek konsumencki, a także rozbudowująca się Białołęka, w której przybywa nowych realizacji deweloperskich, a co za tym idzie mieszkańców - potencjalnych klientów Północnej – zauważa Katarzyna Żuchowska, Leasing Manager w GTC S.A.

Marki zwracają także uwagę na bardzo dobre wyniki jakie osiąga galeria, zwłaszcza w 2022 roku. Rosnące wskaźniki odwiedzalności i obrotów zapewniają nie tylko udany debiut, ale także dalszy rozwój. Przyciąga też już stworzony, prorodzinny tenant-mix, mocny nie tylko w obszarze fashion, ale także w innych segmentach, tworzący atrakcyjne otoczenie. 2023 roku zapowiada się owocnie, także dla segmentu modowego. W toku są zaawansowane rozmowy z kolejnymi markami modowymi. Przed nami także kilka otwarć, które zaplanowane są na I kwartał przyszłego roku – dodaje Katarzyna Żuchowska.

