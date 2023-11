Galeria Rumia, zarządzana przez IMV Polska szacuje, że w ciągu dwóch lat zwiększy wskaźnik odwiedzalności o ok. 65 proc.

Po odrabianiu strat w 2022 roku spowodowanych pandemią COVID-19, galeriom handlowym przyszło się mierzyć z nowymi wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty energii oraz konieczność wdrażania ESG.

Kluczem do sukcesu w trudnych czasach okazuje się nie tylko odpowiadanie na uwarunkowania gospodarcze czy prawne.

Przede wszystkim to aktywne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

- Objęliśmy mandat zarządczy w Galerii Rumia w 2021 roku, a więc w dosyć skomplikowanych realiach rynkowych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że stoimy w obliczu dużych zmian w branży oraz w oczekiwaniach najemców i zwyczajach zakupowych konsumentów. Z tego powodu postanowiliśmy na zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania galerii. Przesunęliśmy punkt ciężkości z modelu klasycznej galerii handlowej w stronę projektu convenience. Dzięki temu Galeria Rumia kwitnie, nawet mimo niesprzyjających okoliczności rynkowych -podkreśla Iwona Gembiec, Managing Director, IMV Polska.

Centrum handlowe Rumia to obiekt oferujący 39 tys. mkw. powierzchni, na której ulokowane są obecnie kino, siłownia, strefa gastronomiczna, podziemny parking oraz miejsce na ok. 90 sklepów. Wśród najemców znajdują się m.in. marki odzieżowe, oferujące wyposażenie domu, drogeria, apteka, sklep zoologiczny czy supermarket spożywczy.

Na uwagę zasługuje rozbudowana baza usługowa. To właśnie na jej rozwój i dopasowanie do codziennych potrzeb odbiorców położył nacisk właściciel obiektu, spółka GT. Dzięki temu obecnie klienci centrum mogą skorzystać z oferty m.in. biura podróży, kwiaciarni, strefy masażu, salonu depilacji pralni chemicznej, myjni samochodowej czy serwisu telefonów komórkowych. To jednak nie koniec. Bowiem w galerii Rumia sukcesywnie powiększa się także grono najemców strefy gastronomicznej i rozrywkowej. Już wkrótce w centrum otworzy się Hej Słodka – koncept oferujący bubble tea, punkt gastronomiczny Makrun oraz lodziarnia Fun Park z częścią rozrywkową.

Od kilku lat rosnącą popularnością wśród konsumentów cieszą się dyskonty i marki typu value retailers, oferujące dobrej jakości produkty w przystępnych cenach. Choć początkowo ich miejscem rozwoju były głównie parki handlowe, to coraz częściej pojawiają się także w większych formatach handlowych. Nie inaczej jest w przypadku Rumii. W 2022 roku grono najemców galerii zasiliły bowiem rozpoznawalne sieci - Action i Dealz. Z kolei obecne wcześniej Pepco zdecydowało się powiększenie wynajmowanej powierzchni.

Marki dyskontowe i tzw. value retailers odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów, zwłaszcza w dobie rosnącej inflacji i spadku możliwości zakupowych gospodarstw domowych. Ich obecność w galeriach handlowych powoli staje się wręcz nieodzowna - komentuje Iwona Gembiec.

W Galerii Rumia nieodzowni są także lokalni najemcy. Klienci centrum znajdą w nim sklepy rozpoznawalnych lokalnie marek takich jak Marketix (wykończenie i wyposażenie wnętrz), Klecha fashion (butik odzieżowy), Pink Box (akcesoria damskie) oraz Project Zero (centrum paintballowe).

- Galerie handlowe stanowią coraz ważniejsze miejsce dla lokalnych społeczności. Z jednej strony na poziomie obecności lokalnych marek i przedsiębiorstw. Z drugiej strony - ze względu na organizowane wydarzenia i aktywne włączanie się w inicjatywy społeczne. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej convenience, czyli odpowiadamy pod jednym dachem na coraz więcej potrzeb konsumentów, nie tylko tych zakupowych. Takie podejście pozwala nam dynamicznie rosnąć – podsumowuje Iwona Gembiec.

