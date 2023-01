W Galerii Rzeszów został otwarty Fitness for Life.

Nowy klub fitness zyskała Galeria Rzeszów.

Fitness for Life Rzeszów został otwarty na trzecim piętrze galerii.

Już jest NOWY! w nowej lokalizacji Fitness for Life Rzeszów 💪😎 Zapraszamy na poziom plus trzy - pisze Galeria Rzeszów Facebooku.

Galeria Rzeszów została otwarta w 2012 roku. Najemcami obiektu są m.in.: MODIVO, HalfPrice, CCC, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Mohito, Reserved, House (największy w Polsce), Pandora, Apart, W.Kruk, Swarovski, Smyk Mega Store, Empik Future Store, RTV Euro AGD.

Fitness for Life Rzeszów to pięć klubów, każdy z dysponuje bezpłatnymi miejscami parkingowymi. Obiekty marki posiadają m.in. strefy saun, solaria, strefa sportów rakietowych z trzema kortami do squash’a, czterema profesjonalnymi stołami do tenisa stołowego.

