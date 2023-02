Galeria Sfera to największe i najważniejsze miejsce handlu i rozrywki na Podbeskidziu. W 2022 roku odwiedziło ją 10 mln klientów, co potwierdza jej silną pozycję w regionie.

11 nowych marek, zmiany na ponad 4 tys. mkw. powierzchni.

Rekordowe liczby sprzedanych kart podarunkowych.

Wyjątkowe promocje prosprzedażowe oraz szereg wydarzeń kulturalnych i muzycznych.

Tak w skrócie wyglądało ostatnich 12 miesięcy w sercu Bielska-Białej.

2022 był rokiem dużych zmian w tenant miksie Galerii Sfera. Dzięki zaangażowaniu działu najmu i decyzjom właściciela do oferty dołączyło 11 nowych marek, a w wyniku remontów, relokacji i powiększeń salonów zmiany dokonały się na ponad 4 tys. mkw. Wśród nowych sklepów, które pojawiły się w portfolio Galerii, są Prezent Marzeń, Smoke Shop, Mały Wiedeń, Wittchen, La Flor czy Kodano. Na klientów czeka również strefa eobuwie.pl w CCC. Dla wielbicieli mody otworzyły się salony Benetton i Multibrand z bogatą ofertą marek premium: Calvin Klein, Pinko, Tommy Hilfiger, Napapijri, Patrizia Pepe. W grudniu ubiegłego roku swoje lokale otworzyły Tezenis i Hebe, udostępniono też salon marki Adidas w nowej lokalizacji.

Ważnym wydarzeniem było uruchomienie Faza Charity Shopu – sklepu charytatywnego, który działa zgodnie z zasadą „Podaruj – kup – pomagaj”. Koncept doskonale wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju i drugiego obiegu przedmiotów, które są dla Galerii niezwykle ważne.

Wyróżnik Galerii Sfera stanowią działania na rzecz lokalnej społeczności i organizacja eventów cieszących się zainteresowaniem mieszkańców Bielska-Białej i regionu, a także zagranicznych klientów z Czech i Słowacji.

Od lat jesteśmy liderem w regionie, a nasza silna pozycja jest gwarantem rozwoju dla poszczególnych marek najemców, z których ponad 60 proc. wybrało Sferę jako jedyną lokalizację swoich salonów na Podbeskidziu. Chcemy wspólnie z właścicielem tworzyć miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami, fundacjami i tak popularnymi sieciami sklepów jak LPP, Inditex czy CCC możemy utrzymywać 98-procentowy poziom komercjalizacji – mówi Monika Magner, dyrektor Galerii Sfera.

– Miniony rok to szereg istotnych inicjatyw zgodnych z przyjętą strategią „Spleciona z Tobą”, nawiązującą do włókienniczej historii miasta, które odpowiadały na potrzeby mieszkańców Bielska-Białej i regionu. Przykładem takiej aktywności jest współpraca z Teatrem Lalek Banialuka, jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych w mieście, obchodzącą w zeszłym roku jubileusz 75-lecia, którego zostaliśmy partnerem strategicznym – mówi Dagmara Gąsiorek, Senior Marketing Manager Galerii Sfera. Dzięki wspólnym działaniom w maju odbył się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, a w grudniu – wystawa „75 lalek na 75-lecie Banialuki”. Towarzyszyły jej warsztaty prowadzone przez rzemieślników Teatru, podczas których dzieci poznały tajniki budowy lalek.

W 2022 roku nie zabrakło również atrakcji muzycznych. Już po raz szesnasty Galeria Sfera została partnerem strategicznym jednego z najsłynniejszych festiwali muzyki jazzowej w Polsce „LOTOS Jazz Festival – 24. Bielska Zadymka Jazzowa”. W trakcie wakacji po raz kolejny zorganizowano Letnią Scenę Sfery powered by Cavatina Hall – we współpracy z niedawno powstałą najnowocześniejszą salą koncertową w regionie. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się czołowi polscy wykonawcy: Bass Astral, Sonar, Kasia Lins czy Skubas.

Oprócz działań kulturalnych i rozrywkowych Galeria przygotowała w minionym roku promocje prosprzedażowe, dotyczące m.in. karty podarunkowej. W efekcie październik był rekordowym, jesiennym miesiącem sprzedaży, a 2022 rok został zamknięty z 40-procentowym wzrostem wartości sprzedanych kart w porównaniu z rokiem 2021.

W Galerii Sfera strategia marketingowa i komunikacyjna ma realne przełożenie na działania z zakresu ESG. Stały się one narzędziem zarówno podnoszącym świadomość, jak i bezpośrednio wpływającym na zachowania użytkowników obiektu.

Realizujemy strategię i politykę środowiskową, przestrzegamy zasad odpowiedzialności i troski o planetę. Koncentrujemy się na odpadach i zanieczyszczeniach, wyczerpywaniu się zasobów, emisji gazów cieplarnianych i zmianie klimatu. Dbamy o kontakty z klientami, kontrahentami, dostawcami, serwisami i jak najlepsze warunki pracy – mówi Monika Magner, Dyrektor Galerii.

W ciągu 20 lat istnienia Galeria Sfera wprowadziła szereg rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko – są to m.in. gromadzenie wód opadowych (szarej wody), recykling banerów reklamowych, umieszczenie stacji rowerów miejskich i licznych stojaków rowerowych w pobliżu obiektu. Galeria uzyskała ponadto certyfikat BREEAM In-Use for Building Management na poziomie Excellent oraz certyfikat BREEAM In-Use for Asset Performance, również na poziomie Excellent.

W kwestii wpływu jednostki na środowisko Sfera współdziała z lokalnymi organizacjami, inicjując i prowadząc kampanie edukacyjne wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów oraz zwiększające świadomość i wrażliwość ekologiczną.

Jednym z wieloletnich partnerów jest Fundacja Ekologiczna ARKA, z którą Galeria organizuje cykliczne akcje „Książka wspiera bohatera” i „Zabawki ratują zwierzaki”. Środki zebrane w 2022 roku pozwoliły pomóc blisko 2000 dzieci z Bielska i okolic oraz 6 organizacjom wspierającym zwierzęta.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty z okazji Dnia Czystego Powietrza, do których zgłosiło się 10 miejscowych szkół. W warsztatach wzięło udział 300 uczniów. Pracownicy Fundacji podzielili się z nimi wiedzą na temat sposobów ograniczania emisji dwutlenku węgla z troską o czystsze powietrze dla miasta i regionu. Sukcesy działań tego typu przełożą się na ich kontynuację w 2023 roku.

