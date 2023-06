Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Marka cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, którzy mogą znaleźć tu wszystko, czego potrzebują na co dzień — od różnorodnej oferty artykułów spożywczych, drogeryjnych i gospodarstwa domowego, po zabawki, akcesoria i karmę dla zwierząt. Szeroka gama produktów daje każdemu klientowi szansę na uzupełnienie swoich zakupów o prawdziwe cenowe okazje. Dealz ma już ponad 200 sklepów w Polsce. Sklep sieci w rybnickiej Galerii Śląskiej ma 400 metrów kwadratowych i znajduje się tuż obok salonu sieci RTV Euro AGD.

Cieszymy się, że możemy zaprezentować naszym klientom nowy sklep Dealz. To kolejny krok w tworzeniu unikatowej oferty handlowej, opartej na różnorodności i wysokiej jakości produktów w stale korzystnych cenach. Otwarcie Dealz to także część naszej strategii komercjalizacji powierzchni w galeriach Carrefour. Zależy nam na pozyskiwaniu nowych partnerów handlowych, przez co stale podnosimy atrakcyjność naszej oferty — mówi Ewa Karska, Dyrektor działu Galerii Handlowych, Carrefour Polska.