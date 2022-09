Galeria Solna oferuje uloterapię

Skorzystanie z pszczelich dobrodziejstw jest możliwe dzięki specjalnej chatce.

To pierwszy w Polsce domek do uloterapii, który stanął na terenie galerii handlowej.

W ściany drewnianej chatki wmontowane są cztery ule, a w każdym z nich mieszka pszczela rodzina. Leżąc na leżankach w drewnianym domku, koło Galerii Solnej od EPP, wdycha się powietrze z uli, które jest ciepłe, wilgotne oraz pozbawione wszelkich wirusów i bakterii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inowrocław jest miastem na soli i słynie z jej prozdrowotnych właściwości. Postanowiliśmy do uzdrowiskowej oferty dołożyć coś od siebie. Jako Galeria Solna od kilku lat prowadzimy pasiekę i propagujemy wiedzę o znaczeniu pszczół dla ekosystemu. Otwarcie domku do uloterapii wpisuje się w nasze dotychczasowe działania. Mamy nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą chętnie korzystać z dobrodziejstw ulowego powietrza – mówi Emilia Iwanciw-Czerwińska, dyrektorka Galerii Solnej.

Domek do uloterapii znajduje się na terenie zielonym, w okolicy wejścia do Galerii Solnej od strony Netto. Sąsiaduje z Zielonym Zakątkiem, w którym mieści się ogród i pasieka złożona z 5 uli. Domek jest otwarty w godzinach funkcjonowania Galerii - od poniedziałku do soboty w godz. 9:00- 21:00 oraz w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00.