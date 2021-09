Galeria Solna z nowym operatorem spożywczym

Inowrocławskie centrum handlowe podpisało umowę z operatorem na wynajem 1487 mkw. powierzchni.

W ramach rozbudowy oferty handlowo-rozrywkowej Galerii Solnej do grona jej najemców dołączają nowe marki. Centrum handlowe podpisało właśnie umowę z duńską siecią handlową Netto, która planuje jeszcze w tym roku uruchomić w nim swój sklep w najnowszym, komfortowym dla klientów formacie – Netto 3.0.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Rozszerzenie oferty Galerii Solnej o sieć Netto to odpowiedź na szacowany przez nas popyt oraz najnowsze trendy rynkowe, w których formaty wielkopowierzchniowe zastępowane są sklepami z bardziej wyselekcjonowaną ofertą. Szczególnie dużą popularnością cieszą się ostatnio sklepy, które pozwalają na zrobienie szybkich i wygodnych zakupów, oferując atrakcyjny wybór towarów w korzystnych cenach. Takie jest właśnie Netto – komentuje Adam Kłos, Asset Manager w EPP. – Prowadzimy też zaawansowane rozmowy z kolejnymi markami, które są bardzo zainteresowane dotarciem ze swoją propozycją do mieszkańców Inowrocławia. Jesteśmy przekonani, że wzmocniona i bardziej różnorodna oferta Galerii Solnej przyciągnie klientów o zróżnicowanych potrzebach zakupowych i będzie dopasowana do aktualnych oczekiwań konsumentów.

– Z naszych obserwacji wynika, że klienci coraz bardziej cenią sobie możliwość zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu. Naszym założeniem jest być blisko klientów, a dzięki ulokowaniu Netto w Galerii Solnej zdecydowanie wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom – mówi Michał Guz, Head of Development w Netto Polska. – W tej chwili w Inowrocławiu funkcjonują trzy sklepy Netto. Jestem przekonany, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem kolejnych mieszkańców miasta, których już wkrótce będziemy mogli przywitać w naszych progach w nowej lokalizacji.

Galeria Solna, jedyne centrum handlowe w Inowrocławiu, dysponuje 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej z szeroką ofertą handlowo-usługową.