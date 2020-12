Galeria Sudecka przywitała nowego najemcę

Oferta należącej do EPP Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze poszerzyła się o bogatą propozycję akcesoriów do gotowania i wyposażenia kuchni marki Banquet.

W nowo otwartym salonie (140 mkw.) na pasjonatów kulinariów w eleganckiej oprawie czeka kompletny asortyment produktów do przygotowywania, serwowania i przechowywania potraw.

– Na święta klientom Galerii Sudeckiej serwujemy kompletny asortyment wyposażenia kuchni i jadalni z marką Banquet, która właśnie otworzyła się w naszym centrum. Propozycja nowego sklepu idealnie uzupełnia nasz tenant miks. To świetna wiadomość dla mieszkańców Jeleniej Góry, ponieważ to pierwszy najemca w Galerii Sudeckiej z tak dużą ofertą akcesoriów do kuchni i domu. Wychodzimy naprzeciw obecnej sytuacji, w której urozmaicenie gotowania w domu i możliwość stworzenia eleganckiej atmosfery we własnej jadalni jest potrzebne klientom jak nigdy dotąd – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Galeria Sudecka jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w Jeleniej Górze. W obiekcie, który dysponuje 31 tys. mkw. powierzchni najmu, działa blisko 100 sklepów i punktów usługowych. Centrum jest jedyną galerią handlową w powiecie jeleniogórskim z multipleksem kinowym sieci Helios.