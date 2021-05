Galeria Sudecka wzbogaca ofertę o Planetę Burgera

Należąca do EPP Galeria Sudecka w Jeleniej Góry z początkiem maja powiększyła ofertę gastronomiczną o lokalną restaurację serwującą amerykańskie kanapki.

Jaka jest ulubiona majowa rozrywka Polaków? Grillowanie! Wybiera je aż 75 proc. rodaków . Dla mieszkańców Jeleniej Góry, który lubią smak potraw z grilla, ale nie chcą spędzać długiego czasu przy gotowaniu, przychodzi z pomocą Galeria Sudecka i jej nowa propozycja w ofercie gastronomicznej.

Wysokiej jakości składniki, duży wybór dodatków i możliwość własnego skomponowania burgera to oferta Planety Burgera, która zajęła powierzchnię 148 mkw. w strefie gastronomicznej na poziomie 0. W tym autorskim koncepcie na pierwszym miejscu postawiono pyszne jedzenie i szybką obsługę.

– Nowy, lokalny najemca z pysznymi burgerami to świetna wiadomość dla naszych klientów i kolejny powód, aby odwiedzić nasze centrum. Planeta Burgera to premiera amerykańskiego menu w gastronomicznej ofercie Galerii Sudeckiej. Streetfood rodem z Nowego Jorku dołącza do obecnej już w jeleniogórskim centrum kuchni polskiej, azjatyckiej i tureckiej. Na razie najemca działa w wersji na wynos, ale niecierpliwie czekamy na możliwość goszczenia klientów na miejscu w naszej przestronnej strefie restauracyjnej – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Galeria Sudecka jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w Jeleniej Górze. W obiekcie o powierzchni najmu 31 tys. mkw. działa blisko 100 sklepów i punktów usługowych. Centrum jest jedyną galerią handlową w powiecie jeleniogórskim z multipleksem kinowym sieci Helios. Galeria Sudecka to również centrum zabaw dla dzieci, bogata oferta gastronomiczna, hipermarket, wiele debiutujących lokalnie marek odzieżowych.