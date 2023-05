Do otwartego niedawno salonu HalfPrice w Galerii Sudeckiej dołączyły kolejne marki z portfolio Grupy CCC.

Już teraz klienci mogą korzystać z oferty nowoczesnego konceptu eobuwie.pl oraz asortymentu CCC w nowej odsłonie.

Dodatkowo w jeleniogórskim centrum zarządzanym przez EPP zadebiutował Rossmann, wzmacniając ofertę drogeryjną obiektu.

Łączny metraż objęty nowymi umowami wynosi 1500 mkw.

Galeria Sudecka to główna destynacja zakupowa w regionie karkonoskim. Wiodącą pozycję naszego obiektu handlowego dostrzegają zarówno nowi, jak i dotychczasowi najemcy, którzy rozwijają się razem z nami. Różnicujemy naszą ofertę, uzupełniając tenant mix o wiodące marki w swoich kategoriach. Niedawno otworzył się wyczekiwany koncept eobuwie.pl, a także dołączyła znana i lubiana sieć Rossmann. Nasz wieloletni najemca, marka CCC, otworzył się po krótkiej przerwie w nowej, odświeżonej formule. Wdrożone zmiany już teraz przekładają się na większą odwiedzalność Galerii Sudeckiej przez mieszkańców Jeleniej Góry i okolic – komentuje Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Rozwiązania zastosowane w salonie eobuwie.pl zadowolą klientów, którzy cenią sobie wygodę i nowoczesne podejście do zakupów. Dzięki umieszczonym w lokalu tabletom mogą oni zapoznać się z ofertą, uwzględniającą produkty od ponad 800 marek z kategorii casual, sport i premium. eobuwie.pl stale rozwija swoje usługi – dzięki opcji „Przymierz zanim zapłacisz!” produkty można zarezerwować online, a następnie przymierzyć je stacjonarnie. W asortymencie sklepu o powierzchni około 335 mkw. klienci znajdą ponad 11 tys. produktów, w tym obuwie, dodatki i modne akcesoria.

Galeria Sudecka, eobuwie.pl. Fot. Mat. pras.

Rossmann to ponad 21 tys. produktów pochodzących zarówno od polskich, jak i zagranicznych marek. Są wśród nich artykuły do pielęgnacji ciała, makijażu, perfumy, a także środki czystości oraz zdrowa żywność. Nowy salon zajął powierzchnię niemal 450 mkw.

Galeria Sudecka, Rossmann. Fot. Mat. pras.

Marka CCC oferuje różnorodny asortyment, uwzględniający obuwie i akcesoria dla dorosłych i dzieci. W nowym, odświeżonym koncepcie zapewnia klientom Galerii Sudeckiej innowacyjne rozwiązania, jak np. skaner esize.me, który pozwoli wykonać skan stóp 3D przydatny do prawidłowego dopasowania obuwia. Skanery są dostępne również we wspomnianym koncepcie eobuwie.pl, który należy do Grupy CCC. Oferta CCC przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Salon przeniosł się do nowego lokalu, którego powierzchnia wynosi 725 mkw.

Galeria Sudecka jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w Jeleniej Górze. W obiekcie, który dysponuje ponad 30 tys. mkw. powierzchni najmu, działa ponad 80 lokali i punktów handlowo-usługowych. To jedyna galeria handlowa w powiecie jeleniogórskim z multipleksem kinowym sieci Helios. Obiekt mieści również centrum zabaw dla dzieci oraz posiada bogatą ofertę gastronomiczną i hipermarket. Jest też miejscem lokalnego debiutu dla wielu marek odzieżowych. Galeria Sudecka posiada parking naziemny i podziemny z ponad 1100 miejscami parkingowymi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl