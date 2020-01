Galeria Świdnicka wzmacnia ofertę

Na dłużej w obiekcie zostaną marki: Play, Pepco oraz Media Expert. Natomiast Ryłko wprowadzi się do Galerii Świdnickiej pod koniec marca. Wspomniane działania dotyczą łącznie ponad 1,3 tys. mkw. powierzchni centrum. Poziom komercjalizacji centrum wynosi obecnie ponad 99 proc.

– Galeria Świdnicka od lat utrzymuje wiodącą pozycję w mieście, a przedłużenie umów z uznanymi markami, które od lat przyciągają stałych klientów do galerii, jest tego potwierdzeniem. Dbając jednak o zachowanie komplementarnego i mocnego miksu najemców, nieustannie monitorujemy rynek, żeby zaprosić do współpracy marki, które wprowadzą nową jakość i odświeżą ofertę centrum. Z tego względu podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu do galerii sklepu Ryłko, który już w marcu otworzy swój salon dla klientów. Warto również wspomnieć o powrocie Diverse’a do obiektu oraz uruchomieniu restauracji Marrakesz (kuchnia marokańska). Rosnąca z roku na rok odwiedzalność Galerii Świdnickiej, wzrastające obroty najemców, a także niski wskaźnik pustostanów świadczą, że przyjęta strategia przynosi zamierzone rezultaty – mówi Daria Górniak, leasing manager, odpowiedzialna za wynajem obiektu.

Działania leasingowe są wspierane silną działalnością marketingową i kulturalną. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, główna impreza z okazji Finału WOŚP na terenie Świdnicy odbywa się właśnie w Galerii – na licytacjach zebrano kwotę 28 tys. zł.

– Galeria Świdnicka jest własnością Catalyst Capital ­– firmy, z którą od października 2019 roku współpracujemy jako wyłączny agent wynajmu trzech obiektów handlowych należących do tej spółki. Nasze starania widać m.in. poprzez zainteresowanie najemców przekładające się na wysoki poziom wynajmu centrum. Podobnie zresztą, jak w przypadku Pasażu Świętokrzyskiego – kolejnego projektu firmy Catalyst, którym zajmujemy się leasingowo. Liczymy na dalsze sukcesy, rozszerzanie i nawiązywanie współpracy z właścicielami obiektów handlowych w Polsce – mówi Michał Małecki, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w CREAM Property Advisors.