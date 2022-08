Galeria Tarnobrzeg najwcześniej w 2024 roku

Pozwolenie na budowę centrum handlowego w Tarnobrzegu zostało wydane w 2021 roku. Galeria Tarnobrzeg powstaje w ścisłym centrum miasta przy ul. Sikorskiego i Dominikańskiej. Inwestycję realizuje konsorcjum spółek Master Development Poland i PKB Inwest Budowa. Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za komercjalizację obiektu jest The Blue Ocean Investment Group. Na powierzchni 16 tys. mkw. zaplanowano około 60 lokali handlowych i usługowych. Początkowo otwarcie centrum zaplanowane było na I połowę 2022 roku.

Wśród najemców znajdą się sklepy z markami modowymi dedykowanymi kobietom, mężczyznom i dzieciom. W obiekcie ma znaleźć się aż pięć marek, których właścicielem jest jedna z największych polskich firm odzieżowych LPP. Salony Sinsay, Mohito, Cropp, House i Reserved zajmą łącznie około 3700 mkw.. Największy ma być sklep marki Reserved, który zajmie około 1500 mkw., następnie Sinsay z powierzchnią 800 mkw., Cropp i House, które będą miały po ok. 500 mkw., a Mohito 380 mkw. Nie zabraknie także sklepów z branży beauty, lokali oferujących biżuterię, a także akcesoria do wyposażenia wnętrz. W galerii będzie także duży supermarket spożywczy oraz sklepy dyskontowe.

W strefie rozrywkowej mają być kawiarnie i restauracje oraz wielosalowe kino na poziomie +2. Do dyspozycji klientów będzie parking podziemny, który pomieści ponad 300 samochodów. Inwestorzy zadbali o to, aby budynek centrum spełniał najnowocześniejsze standardy technologiczne oraz najwyższe wymogi ekologiczne.

Galeria Tarnobrzeg to długo oczekiwany projekt zarówno przez nas, jak i przez mieszkańców regionu. (...) Będzie to pierwszy tego typu obiekt w mieście, pojawi się w nim wiele dotychczas nieobecnych tutaj marek, a także pierwsze w promieniu 40 km nowoczesne kino. Tym bardziej cieszymy się, że możemy rozpocząć budowę i już wkrótce zaprosić wszystkich do Galerii Tarnobrzeg – oznajmił Leszek Dąbrowski, prezes Master Development Poland, współinwestora Galerii Tarnobrzeg.