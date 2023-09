Pierwszy weekend roku szkolnego to czas Targów zajęć pozaszkolnych. Lokalne społeczności będą mogły spotkać się m.in. w Emka Koszalin, Atrium Biała i Galerii Zielonej.

CH Focus zaprasza rodziców dzieci w wieku szkolnym i młodzież poszukującą nowych pasji na tragi zajęć pozalekcyjnych Back To School. Wśród wystawców, którzy pojawią się w CH Focus w Bydgoszczy swoją ofertę zaprezentują bydgoskie szkoły tańcam.in. Danceby, HAZE Dance Studio i Dance Academy. w CH Focus będzie można porozmawiać z przedstawicielami British School, szkoły języka angielskiego What’s up School oraz centrum językowego Ling King.

Centrum handlowe Focus w Bydgoszczy ma 44,6 tys. mkw. powierzchni najmu. Najemcami obiektu są m.in.: Cinema City, HalfPrice, Sinsay, Media Expert, 4F, Adidas, Apart, Big Star.

Wydarzeniu w Galerii Emka w Koszalinie towarzyszyć będą atrakcje: sportowe, artystyczne, językowe i edukacyjne. VII Targi Zajęć Pozalekcyjnych odbędą się w 9 września (sobota) w godzinach 10.00 – 16.00

Galeria Emka w Koszalinie to około 70 marek. Obiekt dzieli 13 km od morza. Najemcy obiektu to m.in. Apart, 4F, CCC, Dealz, Empik, Esotiq, H&M, Monnari i Sephora.

Od kursów programistycznych dla dzieci po plastyczne warsztaty kreatywne to plan na prezentację podczas targów zajęć pozaszkolnych w centrum Galaxy. Stoiska targów edukacyjnych „Back to School” przygotowane będą na poziomie 0 wokół fontanny w dniach 7-9 września od 12:00 do 20:00.

Galaxy to centrum handlowe w Szczecinie. Najemcami obiektu są m.in. Auchan, 4F, Apart, Big Star, Bytom, Calzedonia, CCC, Natura, Duka, Emik i Etam.

Galeria Bronowice organizuje już 8. edycję targów zajęć pozalekcyjnych, podczas, których każdy rodzić będzie miał możliwość zapoznać się z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży kilkudziesięciu wystawców z Krakowa i okolic.

Galeria Bronowice znajduje się w północnej części Krakowa. Obiekt na trzech piętrach gromadzi 150 najemców. Do dyspozycji klientów pozostaje 2,4 tys. miejsc parkingowych. Punkt Obsługi Mieszkańców, Poczta, punkt Co-working, Strefa Relaksu ze Strefą Video Games to usługi, z których mogą skorzystać klienci galerii. Najemcami galerii są m.in.: 4F, 50style, Apart, Dr.Max, Atlantic, C&A, CCC, Costa Coffee, Cropp, Mohito, Monnari, Rossmann, Ryłko, Sinsay, Vistula, Wojtas i Wyjątkowy Prezent.

W ofercie zaproszonych wystawców do Galerii Morena klienci znajdą, m.in.:

zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne, zajęcia sportowe i kursy językowe. Spotkania odbędą się w piątek i sobotę, 15-16 września, w godzinach 12:00-19:00

Galeria Morena to aż 80 sklepów, restauracji i kawiarni, klub fitness Calypso Fitness Club, strefa zabaw dla dzieci, zielony taras, oraz najnowocześniejsze kino Cinema. Dodatkowo obiekt 1200 miejsc parkingowych dla samochodów i 50 dla rowerów.

Grono wystawców centrum handlowego Jantar w Słupsku zapewni dwa dni licznych koncertów, pokazy, spotkania, rozmowy, konkursy i okazje do poznania nowych możliwości rozwoju i zdobycia pasjonującego hobby.

Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku - w sobotę, 9 września, w godzinach 12.00 - 18.00 rodzice i dzieci zaproszeni są na Targi Zajęć Pozaszkolnych przez Galerię Zieloną.

Galeria Cuprum Arena organizuje wydarzenie dla rodziców i dzieci 15-16 września.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl