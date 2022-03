Galeria Twierdza od EPP w Kłodzku z pierwszym w regionie salonem Pandora

Galeria Twierdza w Kłodzku powiększyła segment biżuterii. Do centrum handlowego wprowadziła się marka Pandora z pierwszym lokalem w regionie.

Pandora to międzynarodowa marka biżuteryjna o duńskich korzeniach.

– Globalny rynek biżuteryjny ma świetny potencjał do dalszego rozwoju. W 2020 r. jego wartość wyniosła ok. 228 mld dolarów, a według prognoz do 2026 r. ma wzrosnąć o blisko 35 proc. Pandora, będąca połączeniem luksusowych produktów i modnej biżuterii modułowej, zyskała już zaufanie polskich konsumentów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że wzbogaci ofertę Galerii Twierdza. Wierzymy, że nasz nowy najemca znajdzie grono lojalnych klientów także wśród mieszkańców Kłodzka – komentuje Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Pandora projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie wykańczaną biżuterię, wykonaną z wysokiej jakości materiałów.

Galeria Twierdza Kłodzko o powierzchni handlowej wynoszącej 30 tys. mkw. składa się z dwóch obiektów – galerii z hipermarketem Carrefour i strefą restauracyjną oraz parku handlowego z kinem Cinema3D. Działa w nim ponad 70 sklepów, w tym salony H&M i Reserved oraz restauracje, punkty usługowe i rozrywkowe. Galeria, którą wyróżnia dogodne położenie w pobliżu północnej obwodnicy Kłodzka, dysponuje łącznie 1,2 tys. miejscami parkingowymi.