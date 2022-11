EPP poszerza ofertę Galerii Twierdza w Zamościu, rozbudowując obiekt o park handlowy oraz wzbogacając portfel najemców o trzy nowe marki.

Na dodatkowej powierzchni 4200 mkw. stworzonej w ramach sąsiadującego z centrum parku handlowego zadebiutował Action oraz otwarto nowe salony KiK i JYSK.

Przeniósł się tam również sklep Sinsay.

Tym samym powiększono powierzchnię wynajmowaną dotychczas w Galerii Twierdza.

Parki handlowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów, a segment ten wyraźnie rośnie w Polsce. Tylko w trzecim kwartale tego roku w budowie było 70 tys. mkw. powierzchni handlowej przeznaczonej na ten format. Według ekspertów połowa inwestycji powstaje w mniejszych miejscowościach, poniżej 100 tys. mieszkańców, takich jak np. Zamość, a największą grupą najemców obecnych w tych obiektach są sklepy typu off-price, które cechuje korzystny stosunek ceny do jakości.

JYSK w Twierdzy Zamość.

Na ten trend odpowiada również oferta zamojskiej Galerii Twierdza, której zarządca pod koniec listopada oddał do użytku park handlowy sąsiadujący z centrum. Ulokowali się w nim m.in. wiodący value retailers. Odwiedzający Galerię Twierdza mogą skorzystać z propozycji debiutującego w Zamościu dyskontu z produktami codziennego użytku Action, sieci z akcesoriami domowymi KiK, sklepu JYSK z produktami do wyposażenia wnętrz, jak również modowej propozycji Sinsay dostępnej na większej powierzchni. W związku z rozbudową oferty centrum do użytku oddane zostały także dodatkowe miejsca parkingowe, zwiększając komfort zakupów dla zmotoryzowanych klientów.

Sinsay w Twierdzy Zamość.

Po ponad dekadzie od otwarcia Galerii Twierdza, największego centrum handlowego na Zamojszczyźnie, przyszedł czas na zmiany. Są one podyktowane dobrymi wynikami naszego zamojskiego centrum oraz oczekiwaniami jego klientów, którzy chętnie robią zakupy w parkach handlowych oraz szukają opcji na dobre jakościowo zakupy w atrakcyjnych cenach. Oferty centrum i parku handlowego idealnie się uzupełniają, wzmacniając dominującą pozycję Galerii Twierdza na handlowej mapie Zamościa i regionu oraz przyciągając do niej nowych klientów – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Zamojska Galeria Twierdza to blisko 24 tys. mkw. powierzchni handlowej. W rodzinnym centrum z komponentem rozrywkowym znajduje się ponad 90 sklepów popularnych marek w tym H&M, Reserved, New Yorker, Deichmann, CCC, Douglas, Smyk, 5.10.15, Empik, Sizeer, Martes Sport, Rossmann, home&you i wiele innych. Ulokowano w nim również największy w regionie sklep z elektroniką MediaMarkt. Klienci mogą też robić zakupy w markecie spożywczym Intermarché.

