Stale rozwijamy propozycję Galerii Veneda, tak by zaskakiwać nowościami w ofercie. Zmiany te zauważają zarówno klienci odwiedzający nasze centrum, jak również obecne i dołączające do nas marki. Niesłabnące zainteresowanie Galerią Veneda potwierdzają cztery nowości, np. otwarcie salonu marek Lee i Wranger, oraz chęć kontynuowania współpracy ze strony dotychczasowych najemców. Dla przykładu marka Diverse dwukrotnie zwiększyła wynajmowaną przestrzeń i uruchomiła sklep po krótkiej przerwie, wybierając nasze centrum na miejsce debiutu swojego nowego konceptu wizualnego. A to nie koniec zmian. Na mieszkańców Łomży i okolic w naszym centrum czeka już propozycja marki Quiosque z modą damską – komentuje zmiany Adam Kłos, Asset Manager w EPP.