Galeria Veneda w Łomży jeszcze bardziej eko. Wkrótce otworzy się tu supermarket Carrefour

Zarządzana przez EPP Galeria Veneda podpisała umowę najmu z siecią handlową Carrefour. Otwarcie w łomżyńskim centrum nowego sklepu spożywczego, który wyróżnia bogata oferta świeżych produktów, w tym bio i ekologicznych, jest planowane na początku czerwca. Najemca zajmie lokal o powierzchni ok. 1200 mkw.

W czerwcu w Galerii Veneda w Łomży otwarty zostanie sklep spożywczy sieci Carrefour.

Supermarket charakteryzuje obszerna oferta produktów świeżych, bio, naturalnych oraz dopasowanych do różnego typu nietolerancji pokarmowych.

Jak wskazują zarządcy centrum, otwarcie sklepu z tego typu ofertą wpisuje się w obecne tendencje żywieniowe. Blisko jedna trzecia konsumentów deklaruje regularny zakup żywności ekologicznej.

– Operator spożywczy jest jednym z głównych motorów centrum handlowego. Przyciąga klientów, buduje pozycję i atrakcyjność rynkową obiektu, a przez to może wpływać na zwiększenie obrotów pozostałych marek - komentuje Adam Kłos, Asset Manager w EPP.

- Poszukując nowego najemcy, nawiązaliśmy współpracę z siecią Carrefour, którą wyróżnia bogaty asortyment, w tym oferta produktów świeżych, bio, naturalnych czy dopasowanych do różnych diet i nietolerancji pokarmowych. Rynek żywności ekologicznej w Polsce wciąż ma duży potencjał wzrostu. Jego wartość w 2021 roku została oszacowana na 1,36 mld złotych, dlatego wierzę, że propozycja Carrefour w tym segmencie spotka się z zainteresowaniem naszych klientów. Obecnie najemca przystosowuje powierzchnię do swoich potrzeb, by móc otworzyć się dla mieszkańców Łomży zgodnie z harmonogramem – dodaje Adam Kłos.

Konsumenci chcą być bio

Transformacja żywieniowa, która zakłada odejście od masowej dystrybucji na rzecz oferowania wysokojakościowej i przystępnej cenowo żywności to jeden z celów sieci Carrefour Polska, która wkrótce otworzy swój supermarket w koncepcie classic w Galerii Veneda w Łomży.

Strategię marki potwierdza wzrastająca świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, co przekłada się również na większą dbałość o zdrowie i zrównoważoną dietę. Już blisko jedna trzecia konsumentów deklaruje regularny zakup żywności ekologicznej. Na znaczeniu zyskują marki własne sieci detalicznych, które w 2020 r. odpowiadały za 40 proc. wartości sprzedaży wszystkich certyfikowanych produktów bio.

Veneda – zakupy w stylu eko

Oferta sieci handlowej Carrefour została uznana w konkursie „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów” za jedną z najlepszych w kategorii produktów ECO, BIO i Organic. Wyróżnikiem nowego sklepu w Galerii Veneda będzie bogaty wybór świeżych produktów w ramach konceptu Targ Świeżości, asortyment „zdrowej półki” z żywnością bezglutenową, bez laktozy czy cukru oraz certyfikowanych produktów ekologicznych. Klienci Galerii Veneda znajdą też szeroki wachlarz towarów lokalnych i regionalnych oraz liczne rozwiązania w duchu zero waste, które ułatwią im robienie zakupów w sposób przyjazny dla środowiska.

Galeria Veneda to największe i najnowocześniejsze centrum handlowe w Łomży, położone w samym centrum miasta, przy zbiegu ulic Zawadzkiej i Sikorskiego. Kompleksowa oferta obejmuje 52 lokale i punkty handlowo-usługowe z różnych branż, w tym sklepy: RTV EURO AGD, Reserved, House, Sinsay, Cropp, 4F, Pepco, Action, home&you, Empik, Douglas, CCC, Half Price, Deichmann, Wojas i wiele innych. Całkowita powierzchnia najmu centrum wynosi 15 tys. mkw.