Galeria Veneda w Łomży wynajmie lokal home&you

Home&you oferuje produkty do aranżacji wnętrz i kreowania przestrzeni.

Posiada już ponad 140 salonów w całej Polsce i rozwija się również na rynkach zagranicznych.

Na swoją pierwszą lokalizację w Łomży marka wybrała Galerię Veneda.

– Globalny rynek dekoracji wnętrz osiągnął wartość ponad 640 mld dolarów w 2020 roku, a eksperci prognozują wzrosty w najbliższych latach na poziomie 4,8 proc.rocznie. Większość konsumentów w Polsce (38 proc.) odświeża wystrój swoich mieszkań co kilka lat, przeznaczając na to kilkaset złotych, co piąty – raz w roku, a 16 proc. decyduje się na zmiany w zależności od sezonu lub pory roku. Biorąc pod uwagę najnowsze prognozy i dobrą perspektywę tego rynku oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, postanowiliśmy uzupełnić ofertę Galerii Veneda o popularną markę oferującą produkty do aranżacji wnętrz – home&you – komentuje Adam Kłos, asset manager w EPP.

Przeczytaj także: Carrefour zajmie miejsce Tesco w Galerii Veneda w Łomży

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Galeria Veneda położona jest w centrum miasta, przy zbiegu ulic Zawadzkiej i Sikorskiego. Oferta obejmuje 52 lokali i punktów handlowo-usługowe z różnych branż, w tym sklepy: RTV EURO AGD, Reserved, House, Sinsay, Cropp, 4F, Pepco, Empik, Douglas, CCC, Deichmann, Wojas i wiele innych. Całkowita powierzchnia najmu centrum wynosi 15 tys. mkw.