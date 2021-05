Galeria Veneda z powiększonym salonem Sinsay i Reserved

– Młodsi konsumenci cenią sobie unikalny kontakt z marką, a przede wszystkim wolność w doborze kanału, w którym z tą marką się spotkają. W Galerii Veneda chcemy dać mieszkańcom Łomży właśnie tę unikalną możliwość wyboru i radość, jaka wpłynie z doświadczeń z zakupów w fizycznym sklepie „tu i teraz” i przymierzania ubrań, które spodobały nam się czy to na sklepowym wieszaku, czy w kanałach influencerów. Dlatego z rozmachem zwiększamy naszą lifestylową propozycję odzieżową w Venedzie o 5-krotnie większy salon Sinsay i 2-razy większy Reserved, co przyciągnie do centrum na wiosnę jeszcze szerszą grupę zwolenników modowych eksperymentów – mówi Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

5x moda

W odpowiedzi na potrzeby najmłodszej grupy konsumentów Galeria Veneda aż pięciokrotnie poszerzyła ofertę mody od marki Sinsay. Na powierzchni ponad 1 200 mkw. znalazła się moda dla nastolatek, która stanowi DNA marki, a ponadto działy: męski i damski z propozycją modnych ubrań i dodatków, z kosmetykami oraz dodatkami do dekoracji wnętrz. Ofertę sklepu uzupełnia zupełna nowość w Łomży – dział Sinsay’a z ubrankami i zabawkami dla dzieci.

Najnowsze trendy w nowoczesnym wnętrzu



Nowocześnie zaprojektowane wnętrza utrzymane w jasnych, subtelnych barwach, stanowią świetne tło dla najnowszych kolekcji marki. Uwagę przykuwają efektowne zestawienia kolorów, ubrania inspirowane modą uliczną i kolekcje z niezapomnianymi postaciami z bajek. Wśród propozycji marki Sinsay w Galerii Veneda nie zabrakło też najnowszych trendów easy dressing, eco aware czy wygodnych fasonów ubrań na co dzień i najmodniejszych krojów jeansów. Wiosenną kolekcję uzupełnia bogaty wybór modnych akcesoriów, zachęcając do miksowania najmodniejszych zestawów i swobodnego kreowania własnego wizerunku.

Klasyka w modnej odsłonie



Dla fanek bardziej klasycznych fasonów, które jednocześnie chcą pozostać na bieżąco z najnowszymi trendami mody, wiosenną propozycję przygotował Reserved. W nowej lokalizacji o dwukrotnie większej powierzchni czeka jeszcze większy miks najświeższych trendów w modzie, klasycznych wzorów i oryginalne dodatki. Coś dla siebie znajdą zarówno klienci szukający ubrań na co dzień lub do biura, jak i osoby ceniące modę wyjątkowo przyjazną środowisku. Dla nich przygotowano kolekcje Eco Aware wykonane z materiałów organicznych, z recyklingu, a nawet z tkanin stworzonych na bazie celulozy drzewnej.

