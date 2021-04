Galeria Wileńska wzbogaciła się o salon Fielmanna

Od kwietnia nowy salon marki Fielmann otworzył się w Galerii Wileńskiej przy ulicy Targowej 72 w Warszawie. To już trzeci butik marki w stolicy.

Fielmann nieustannie rozwija swoją sieć salonów optycznych. Po niedawnym otwarciu dwóch butików w Warszawie i kilku innych w całej Polsce, marka zaprasza klientów do odwiedzenia trzeciego już salonu w stolicy. Od kwietnia mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać profesjonalne doradztwo i kupić idealnie dopasowane okulary nie tylko w centrach handlowych Złote Tarasy i Atrium Targówek, lecz także w Galerii Wileńskiej.

Fielmann to symbol mody okularowej w korzystnych cenach. W każdym z salonów sieci dostępny jest szeroki wybór zarówno opraw do szkieł korekcyjnych, jak również okularów przeciwsłonecznych, a także akcesoriów oraz soczewek kontaktowych najwyższej jakości. W ofercie butiku znajdują się produkty z kolekcji Fielmann oraz znanych na całym świecie projektantów okularów, takich jak Tom Ford, Gucci, Ray-Ban, Guess, Prada i Calvin Klein. Butiki Fielmann to przede wszystkim jakość, ale w równej mierze także moda i styl, ponieważ niemiecka marka zawsze stara się być na bieżąco z trendami.

W każdym z butików w doborze odpowiednich szkieł pomagają eksperci marki Fielmann, którzy oferują klientom bezpłatne badanie wzroku z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Ponadto można skorzystać z ich wsparcia w doborze opraw odpowiednich do kształtu i rysów twarzy, fryzury i indywidualnych preferencji.

- Stolica Polski była i jest dla nas strategicznie ważnym miejscem na mapie kraju. Otwarcie już trzeciego butiku optycznego marki Fielmann w Warszawie to odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Chcemy, aby nasze usługi były dostępne dla wszystkich, dlatego postawiliśmy na jeden z najlepszych punktów komunikacyjnych Warszawy. Dzięki temu każdy będzie mógł wybrać swój najbliższy salon. Oprócz wygodnej lokalizacji oferujemy profesjonalną obsługę i komfortowe warunki podczas indywidualnego doboru okularów. Salony Fielmann zapewniają bezpieczeństwo każdego klienta w dobie pandemii, dlatego jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Warszawy z przyjemnością będą korzystać z usług naszego kolejnego butiku - mówi Dariusz Sądowski, dyrektor generalny.