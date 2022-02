Galeria Wileńska zebrała prawie 45 tys. zł dla WOŚP

Dzięki klientom galerii do WOŚP trafi aż 44 782,92 zł!

Kwotę udało się zebrać na terenie centrum handlowego w weekend 29-30 stycznia.

Galeria Wileńska przekazała w grudniu Fundacji Twoja Pasja ponad 10 tys. zł i Fundacji A.R.T – prawie 3 tys. zł.

— Przygotowania do każdej kwesty zaczynamy już we wrześniu. Co niedzielę nasze psy trenują układ, który prezentujemy podczas finału. Jest to zarówno dla psów jak i dla nas ciężka praca, ale też ogromna frajda. Czujemy satysfakcję, gdy obserwujemy rozwój naszych podopiecznych oraz radość ludzi, którzy przychodzą na nasze pokazy — mówi Anna Cudna-Zbrożek organizatorka grupy kwestującej z psami — Kwestowanie w Galerii Wileńskiej stanowiło dla naszych psów duże wyzwanie. Merdające ogonami Goldeny wzbudzały wśród klientów nie lada sensację, a noszone przez nie puszki pękały w szwach od datków — dodaje.

Zarząd centrum postanowił wpłacić część zysku z grudniowej sprzedaży opłatków na jedną z lokalnych fundacji. Tym razem wybór padł na organizację Twoja Pasja, która od lat pomaga młodzieży na Pradze-Północ, a teraz sama potrzebuje pomocy. Celem fundacji jest pomaganie młodym ludziom doświadczającym problemów rodzinnych czy trudności w szkole oraz rozwijanie ich talentów i pasji. Galeria Wileńska przekazała zarządowi Fundacji kwotę 10 167 zł, która zostanie przeznaczona na jej działania statutowe oraz bieżące potrzeby podopiecznych.

Pakowanie w szczytnym celu

Osobom z kartą stałego klienta przysługiwało bezpłatne pakowanie jednego prezentu, za każdy kolejny należało zapłacić minimum 5 zł – a uzyskana kwota w całości została przekazana na działalność Fundacji A.R.T. Podczas akcji zapakowano 298 świątecznych podarków oraz zebrano środki w wysokości 1285,35 zł. Fundacja A.R.T. postanowiła przeznaczyć otrzymaną kwotę na zajęcia dla seniorów. Organizacja od 14 lat pomaga osobom doświadczającym przemocy. Wspiera również dzieci, młodzież, rodziny, seniorów w zmianie swojej sytuacji życiowej poprzez edukację, integrację, rozwijanie zainteresowań i kompetencji – w tym celu powstała Rodzinna Klubokawiarnia Praska, gdzie organizowane są zajęcia.

