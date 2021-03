Galeria Wisła edukuje na Wielkanoc

W przedświąteczne środy warto odwiedzić Pracownię Działań Twórczych KOLOR I FORMA w Galerii Wisła, by odebrać bezpłatne pakiety „Zrób to sam”. 17 marca na odbiór czekać będzie 100 zestawów do zrobienia wielkanocnych palem, natomiast 24 marca każdy klient będzie mógł odebrać jeden ze 100 pakietów do stworzenia ozdób świątecznych. Zestawy będzie można odbierać w godzinach: 10:00 – 18:00. Uzupełnieniem akcji będą Wielkanocne Warsztaty Online, udostępnione na profilach społecznościowych Galerii Wisła: 19 marca – Tworzymy palmy wielkanocne, 26 marca – Robimy ozdoby świąteczne.

Nie zabraknie cyklicznych konkursów z nagrodami. Od 20 marca do 1 kwietnia warto pilnie śledzić profil Galerii Wisła na facebooku, aby nie przegapić zaplanowanych akcji. Do zdobycia będą karty podarunkowe do sklepów Galerii. Nagrody główne to karty o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie SMYK.

Dodatkowo, w okresie przedświątecznym, na terenie Galerii Wisła będą dostępne dwie ekspozycje: wystawa wielkoformatowych pisanek oraz pokonkursowa wystawa prac płockich przedszkolaków z tegorocznego wielkanocnego konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.

Partnerami cyklu wielkanocnych wydarzeń w Galerii Wisła są: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. Galeria Wisła poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny. Stawia sobie za cel ścisłe współdziałanie ze społecznością lokalną oraz poruszanie tematów i zagadnień ważnych dla mieszkańców Płocka.