Galeria Wisła z marką modową

- Butik zajął lokal na parterze obiektu, w sąsiedztwie salonów Ochnik, Wittchen i Big Star. – informuje Katarzyna Kucharska, dyrektor Galerii Wisła.

Femestage to marka tworzona przez kobiety dla kobiet, która – pomimo zmian i reagowania na najnowsze trendy – jest wierna swoim wartościom. Marka chce, aby każda kobieta ubrana w odzież FEMESTAGE wyglądała zjawiskowo i dzięki temu czuła się szczęśliwsza.



Otwarta w listopadzie 2008 Galeria Wisła jest pierwszym nowoczesnym centrum handlowo - rozrywkowym w płockim regionie. Klienci galerii mogą wybierać z oferty ponad 100 sklepów i punktów usługowych mieszczących się na 4 kondygnacjach. Dzięki połączeniu szerokiej oferty handlowej z funkcją rozrywkową galeria jest także doskonałym miejscem rodzinnego wypoczynku lub spotkań z przyjaciółmi w kinie, kręgielni, kawiarniach i restauracjach. Powierzchnia całkowita obiektu to 54 000 m², z czego powierzchnia handlowa to blisko 23 000 mkw. W Galerii Wisła znajdują się między innymi: TK Maxx, CCC, Eurospar, Helios, RTV Euro AGD, Douglas, Martes Sport, Smyk, New Yorker, Ochnik, Wittchen, Medicine, Unisono, Venezia, Vistula, Wólczanka, Giacomo Conti, Monnari. Goście mają do swojej dyspozycji 540 miejsc parkingowych. Galerią Wisła zarządza MVGM.