Salon Katex-Plock pojawił się na planie najemców płockiej Galerii Wisła. W nowym sklepie czeka moda męska.

Moda męska w Galerii Wisła to również marki: Vistula, Wólczanka i Lancerto.

Klienci galerii Wisła mogą wybierać z oferty ponad 100 sklepów i punktów usługowych mieszczących się na czterech kondygnacjach. Dzięki połączeniu szerokiej oferty handlowej z funkcją rozrywkową galeria jest także doskonałym miejscem rodzinnego wypoczynku lub spotkań z przyjaciółmi w kinie, kręgielni, kawiarniach i restauracjach.

Powierzchnia całkowita obiektu to 54 tys. mkw., z czego powierzchnia handlowa to blisko 23 tys. mkw. W Galerii Wisła znajdują się między innymi: TK Maxx, Eurospar, Helios, RTV Euro AGD, Douglas, Martes Sport, Smyk, New Yorker, Ochnik, Wittchen, Medicine, Unisono, Venezia, Vistula, Wólczanka, Giacomo Conti, Monnari. Goście mają do swojej dyspozycji 540 miejsc parkingowych. Galerią Wisła zarządza MVGM.

