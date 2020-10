Galeria Wisła z wystawą Płoccy Fotografowie

- Tą wystawą chcemy pokazać znakomitych fotografów płockich, ich twórczą różnorodność i ich warsztat. Ograniczenie przestrzeni wystawienniczej do jednej pracy każdego autora, pozwoliło, jak myślimy, na pokazanie fotografii wyrafinowanej w formie i kompozycji. Przyjmujemy, ze każda fotografia jest pewnego rodzaju widzeniem świata przez artystę, świata piękna, zła i wielu sprzeczności. Bo rolą twórców, a szczególnie fotografii, jest odkrywania świata na nowo, a rolą wystawy jest tego pokazanie.

W wystawie biorą udział: Piotr Augustyniak, Dominika Bębenista, Tomasz Bombała, Jacek Czuryło, Dorota Drzewiecka, Jan Drzewiecki, Krystyna Falkowska, Grzegorz Gętka, Marek Jeznach, Beata Jóźwik, Dariusz Kalota, Sławomir Kowalczyk, Artur Kras, Robert Lipowski, Szymon Łabiński, Andrzej Łukasiak, Maciej Olszewski, Henryk Malesa, Arkadiusz Miaśkiewicz, Marek Michalski, Magdalena Molecka, Ewa Nowak, Dariusz Ossowski, Radek Ossowski, Waldemar Rodak, Danuta Rogoza-Stanisławska, Skibek Płocki, Piotr Statkiewicz, Jacek Warszawski, Jacek Wolf, Katarzyna Wołowiec, Tomasz Załęski.



Wystawę zorganizowała Fundacja Fotografia Polska, przy współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Macieszy i Płocką Grupą Fotograficzną, pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa jest współfinansowana ze środków miasta Płock.

Galeria Wisła, poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny. Serdecznie zapraszamy na wspomnianą wystawę, do nowo wyremontowanego lokalu wystawowego, który jest miejscem cyklicznych ekspozycji organizowanych przez Płockie Towarzystwo Fotograficzne. – dodaje Magdalena Michalska, Marketing Manager Galerii Wisła.

