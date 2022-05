Galeria Wisła zachęca klientów do rozwijania hobby

Sobotnie warsztaty umożliwią szycie na maszynie, ćwiczenia z haftu i kreatywnego upcyklingu. Spotkanie porozpoczyna się o 10:00. Uczestnicy od 10 do 18 roku życia zaczną od uszycia poduszki, potem będą ręcznie haftować. O 12:00 uczestnicy poznają co to Upcykling - eko moda.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy chętnych przyjmowane są pod numerem telefonu 502 538 132.