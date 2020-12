Galeria Wisła zadba o profilaktykę klientek

- Wraz z początkiem roku wiele z nas przyjmuje nowe postanowienia związane z dbałością o swoje zdrowie. Planujemy również czas na badania, które mogą ustrzec nas przed ciężką chorobą. Okazja do takich badań nadarzy się już niebawem w Galerii Wisła. – informuje Magdalena Michalska, Marketing Manager Galerii Wisła. - Zapraszamy na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania będą się odbywać w mammobusie, który stanie 11 stycznia przed wejściem głównym do Galerii Wisła.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet. Wykryty we wczesnym stadium daje możliwość podjęcia leczenia, które umożliwi pełny powrót do zdrowia. Mammografia jest jedną z uznanych metod obrazowych stosowanych w monitorowaniu chorych na nowotwory, jest podstawową metodą stosowaną we wczesnej diagnostyce i skriningu raka piersi.

Do udziału w zbliżającej się akcji zapraszane są wszystkie Panie w przedziale wiekowym 50-69 lat, (roczniki 1952 – 1971 ) które nie korzystały w ciągu ostatnich 24 miesięcy z bezpłatnego badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie jest proste, szybkie i bezpieczne. Dawka promieniowania jest porównywalna do RTG zęba. Kobiety w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia będą mogły wykonać badanie odpłatne w cenie 80 zł. Akcja będzie trwała w godzinach 9:00-17:00. Organizatorem akcji jest Medica.

W Polsce regularne badania mammograficzne wykonuje wciąż zbyt mała liczba kobiet. W porównaniu z innymi krajami jest to bardzo niski odsetek. Mała liczba badań często wynika z nieświadomości społecznej. Nowotwór piersi zazwyczaj przez długi okres rozwija się bezobjawowo i bezboleśnie, a wykryty i leczony we wczesnym stadium zaawansowania zwykle jest całkowicie wyleczalny. Rak piersi stanowi istotny problem nie tylko w starszych grupach wiekowych, ale także coraz częściej u kobiet młodszych. W związku z tym badanie mammograficzne jest zalecane każdej kobiecie po 40 roku życia, przynajmniej raz w roku.

Galeria Wisła poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny. Stawia sobie za cel ścisłe współdziałanie ze społecznością lokalną oraz poruszanie tematów i zagadnień ważnych dla mieszkańców Płocka.