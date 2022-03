Galeria Wisła zaprasza do wzięcia udziału w programie Metamorfozy. Można się już zgłaszać

Galeria Wisła została otwarta w 2008 roku. Jest pierwszym nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym w regionie płockim.

Klienci galerii mogą wybierać z oferty ponad 100 sklepów i punktów usługowych mieszczących się na 4 kondygnacjach. Powierzchnia całkowita obiektu to 54 tys. mkw., z czego powierzchnia handlowa to blisko 23 tys. mkw.

W Galerii Wisła znajdują się między innymi: TK Maxx, Eurospar, Helios, RTV Euro AGD, Douglas, Martes Sport, Smyk, New Yorker, Ochnik, Wittchen czy Medicine.

Galerią Wisła zarządza MVGM.

Galeria Wisła w Płocku organizuje casting do programie Metamorfozy. Wystarczy wypełnić formularz, dołączyć do niego zdjęcie sylwetki i przesłać zgłoszenie drogą mailową. Do programu mogą zgłaszać się jedynie osoby pełnoletnie. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 marca. Wyniki zostaną ogłoszone 2 kwietnia.

W ramach programu uczestnicy będą odbywać treningi kilka razy w tygodniu oraz spotkania z dietetykiem i mówcą motywacyjnym. Program startuje 9 kwietnia i potrwa do 26 czerwca.

Partnerami akcji są trener personalny Daniel Żołek, mówca motywacyjny Robert Karasiewicz oraz dietetyk kliniczny Anna Kilanowska-Kłoss.