Galeria Wiślanka jest gotowa na letni czas razem

Centrum handlowo-rozrywkowe zaprasza swoich najmłodszych klientów do udziału w „Wakacyjnych Środach z Wiślanką”.

Już 20 lipca maluchy będą mogły wziąć udział w „Warsztatach Konstruktorskich” z różnego typu klocków.

Tydzień później w Galerii odbędzie się event pod hasłem „Kolorowy Bańkowy Świat”.

Z kolei w pierwszym tygodniu sierpnia dzieci spotkają się ze swoimi ulubionymi postaciami z bajek i filmów, bowiem w centrum handlowym trwać będzie „Akademia Superbohaterów”.

Z początkiem wakacji w Galerii Wiślanka - pierwszym, nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym w Żorach rozpoczął się cykl eventów tematycznych pod hasłem „Wakacyjne Środy z Wiślanką”. Maluchy spędzające czas w mieście mogły dotychczas wziąć udział w „Warsztatach Balonowych”, w czasie których uczyły się skręcać balony w zabawne kształty czy w „Dniu Pirackich Poszukiwań”, podczas którego na terenie pasażu mali uczestnicy budowali wspólnie m.in. ekologiczną tratwę.

W najbliższą środę najmłodsi klienci centrum handlowego będą mieli szansę zmienić się w prawdziwych konstruktorów. Mali uczestnicy w grupach wspólnie stworzą wielkie miasto z klocków Lego. Z kolei najmłodsze dzieci będą mogły ćwiczyć swoje umiejętności konstruktorskie w strefie klocków drewnianych i Lego Duplo.

27 lipca Wiślanka przeniesie wszystkie maluchy do bajkowego świata baniek mydlanych. Będzie to świetna okazja, by nauczyć się puszczania gigantycznych baniek pod okiem profesjonalnych animatorów. Ponadto dzieci będą miały szansę wejść do ogromnych baniek czy tworzyć magiczne obrazki powstałe z pękających, kolorowych baniek.

Z kolei w pierwszą środę sierpnia mali goście Wiślanki spotkają się ze swoimi ulubionymi superbohaterami znanymi z popularnych bajek i kinowych produkcji. Będzie to świetna okazja, by zrobić sobie zdjęcie z każdą z tych postaci. Na miejscu wszyscy uczestnicy w czasie warsztatów będą mogli także stworzyć dla siebie maskę lub strój bohatera według własnego pomysłu.

Podczas wszystkich środowych wydarzeń dla dzieci odbywać się będą także liczne dodatkowe gry i zabawy tematyczne oraz konkursy z nagrodami. Każdy z eventów trwać będzie w godzinach 12-15.