Galeria Wiślanka odlicza dni do startu

Od początku rozpoczęcia komercjalizacji Galeria Wiślanka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najemców. Swoje salony w centrum handlowym zdecydowali się otworzyć najwięksi gracze rodzimego rynku retail. Grupa LPP otworzy w żorskim obiekcie sklepy swoich wszystkich marek odzieżowych – Reserved, Mohito, House, Cropp oraz Sinsay. Także największa polska spółka obuwnicza CCC dołączyła do obiektu jako jeden z pierwszych najemców. W chwili obecnej, na kilka dni przed inauguracją Galeria została skomercjalizowana prawie w 100 procentach.

– To jedna z ostatnich galerii handlowo-rozrywkowych jakie będą otwierane w Polsce w najbliższych latach. Niemal 100-procentowa komercjalizacja to ogromny sukces. Od marca bowiem wszyscy mierzymy się z nową rzeczywistością. Wielu najemców wstrzymało swoje plany rozwoju, a część zdecydowała się na zamknięcie najmniej rentowych punktów sprzedaży. Galeria Wiślanka od samego początku oceniana była jako dobrze rokujący projekt z ogromnym potencjałem, co pozwoliło uzyskać pełny zestaw najemców z każdej branży – mówi Maciej Mazur, prezes firmy Mallson Polska.

– Mimo trudnej sytuacji na rynku najemcy obdarzyli ten projekt dużym zaufaniem, a wielu z nich zdecydowało się otworzyć pierwsze salony swoich marek w Żorach. Warto podkreślić także to, że wiele kluczowych marek, takich jak New Yorker, Sizeer, Douglas, Monnari, Wojas, Ryłko, Solar, Tatuum czy KS SPORT podpisało umowy w ostatnich miesiącach. Nie bez znaczenia był także fakt, że dzięki bardzo dobrej znajomości lokalnego rynku, dokładnie znaliśmy potrzeby i oczekiwania przyszłych klientów – dodaje Ewa Ściubidło, wiceprezes Mallson Polska.

Istotnym elementem dla każdej z marek był przemyślany projekt Galerii, jego dogodna lokalizacja przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic w Żorach czyli drogi krajowej DK81 (potocznie zwanej „Wiślanką”) i drogi wojewódzkiej DW 935, a także odpowiedni potencjał zakupowy Żor – miasta liczącego ponad 60 000 mieszkańców.

