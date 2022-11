Z okazji obchodów 750-lecia miasta Żory przy ul. Klimka zakopano Kapsułę Czasu. Głównym partnerem tego wydarzenia oraz sponsorem kapsuły została Galeria Wiślanka.

W pojemniku, który zostanie otwarty za 50 lat przez przyszłe pokolenie, umieszczono liczne pamiątki.

W uroczystości brali udział m.in. Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory oraz Teresa Jonas, inwestor i prezes zarządu Wiślanka S.A.

Galeria Wiślanka, którą otwarto w 2020 roku stała się jednym z synonimów dynamicznego rozwoju miasta Żory. W chwili otwarcia pierwszego centrum handlowo-rozrywkowego w tej miejscowości, zatrudnienie w nim znalazło ponad 500 mieszkańców. W związku z dużym wpływem obiektu na jakość i komfort dnia codziennego, jaki oferuje mieszkańcom, Galeria Wiślanka została zaproszona do udziału w jubileuszu 750-lecia Żor.

Jednym z głównych wydarzeń obchodów święta miasta, było zakopanie Kapsuły Czasu na terenie częściowo zrewitalizowanej ulicy Klimka. Galeria Wiślanka pełniła jednocześnie rolę głównego partnera projektu oraz sponsora kapsuły, którą po przemówieniach władz miasta oraz radnych, umieszczono na wiele lat pod ziemią. Podczas uroczystości mieszkańcy mieli też szansę podpisać specjalny list kierowany do żorzan z 2072 roku.

- Żory to miasto ze wspaniałą, długą i piękną tradycją. Miasto, które przeżywa teraz bardzo dobry czas - rozwija się, jest coraz piękniejsze. Mamy coraz więcej mieszkańców, a więc ludzie chcą tu mieszkać. 750 lat naszego miasta to wielka okazja do radości. Wy zapamiętacie ten moment, kiedy w 2022 roku, w tym miejscu do Kapsuły Czasu wkładaliśmy pamiątki z naszych czasów. Kiedy za kilkadziesiąt przyjdziemy ją wykopać, będziecie wyjątkowo wspominać dzisiejszy dzień – mówił Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Kapsuła czasu. Na zdjęciu od lewej: prezes i dyrektor Galerii Wiślanka.

Galeria Wiślanka to młody obiekt, który funkcjonuje na mapie miasta dopiero od dwóch lat. W tym czasie udało nam się jednak już zbudować wartość dodaną, w postaci nie tylko kompleksowej funkcji handlowej, ale także rozrywkowej z pierwszym w Żorach wielosalowym kinem, nowoczesną i duża salą zabaw czy strefą restauracyjną, która stała się ulubionym miejscem spotkań. Przyświecała nam myśl, by Galeria Wiślanka pełniła dla społeczności lokalnej funkcję miastotwórczą i kulturotwórczą. I tą ideą wciąż się kierujemy. Zależało nam na tym, by nasze centrum handlowe wpisywało się w tradycję i tkankę miasta, czego najlepszym dowodem jest pięknie zdobiona elewacja Galerii nawiązująca do bogatej przeszłości Żor. Jesteśmy dumni, że Wiślanka została tak ciepło przyjęta przez mieszkańców i może być częścią nowej historii miasta – dodała Teresa Jonas, inwestor i prezes zarządu Wiślanka S.A.

W Kapsule Czasu zostały umieszczone liczne pamiątki, w tym jubileuszowe wydanie gazety codziennej, specjalnie wydania monet oraz medali, a także list podpisany przez mieszkańców dla kolejnego pokolenia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl