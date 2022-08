Galeria Wiślanka w Żorach pełna atrakcji dla najmłodszych

Autor: Sylwia Kowalska

Dodano: 18 sie 2022 10:11

Galeria Wiślanka w Żorach zadbała o to, by całe tegoroczne wakacje były pełne niespodzianek, szczególnie dla najmłodszych gości. Do końca sierpnia wszystkie dzieci mogą brać udział w bezpłatnym cyklu zabaw tematycznych i warsztatów edukacyjnych pod hasłem „Wakacyjne Środy z Wiślanką".