Galeria Wiślanka z 5 markami od LPP

Do portfolio Galerii Wiślanka sukcesywnie dołączają kolejne popularne marki odzieżowe, z których większość nie była do tej pory dostępna dla żorzan. Otwarcie jedynej i jednocześnie największej Galerii sprawi, że już niebawem mieszkańcy miasta będą mogli bez trudu zrobić zakupy w sklepach swoich ulubionych i oczekiwanych przez nich brandów.

– Marki LPP będą stanowić największą grupę modową w Galerii Wiślanka. Jedyne w regionie tak duże salony pięciu czołowych marek usytuowane pod jednym dachem zostaną otwarte w najnowszych konceptach i wyposażone według najnowszych standardów oraz technologii. Decyzja o wejściu do naszego obiektu i podpisaniu kompletu marek dowodzi dużego potencjału i atrakcyjności Galerii Wiślanka. Obiekt będzie więc wyjątkowy nie tylko ze względu na lokalizację czy catchment, ale też obecność tak czołowego lidera branży odzieżowej, jakim jest grupa LPP – mówi Teresa Jonas, prezes zarządu Wiślanka S.A.



Pierwsze w mieście centrum handlowe zaoferuje klientom blisko 20 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej (GLA), na której oprócz wymienionych wyżej marek z grupy LPP swoje salony otworzą m.in.: 4F, Orsay, Diverse, Greenpoint, Esotiq, Triumph, CCC, Rossmann, Empik, Smyk, RTV Euro AGD, home&you, Apart, Yes, Swiss, Vision Express czy Pepco. W najnowszym koncepcie handlowym otworzy się także popularny dyskont spożywczy Lidl, a spragnionych kinowych premier powita pierwsze w mieście, wielosalowe kino Helios. Ofertę gastronomiczną wzbogacą ponadto lokale m.in.: Burgerownia, American Ice Dream, Sopelek czy Lodomania. Z kolei rodzice chcący zapewnić rozrywkę swoim dzieciom będą mogli skorzystać z wygodnego placu zabaw Sayland zlokalizowanego na piętrze Galerii.