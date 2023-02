Galeria Wiślanka w Żorach już wkrótce zapewni klientom największą ofertę odzieży jeansowej w regionie. A to za sprawą nowego salonu Lee Cooper.

25 lutego br. portfolio pierwszego centrum handlowo-rozrywkowego z Żorach poszerzy się o kultową markę cenioną przez wszystkich wielbicieli denimu – Lee Cooper.

Będzie to pierwszy salon angielskiego brandu w mieście.

Klienci znajdą w nim odzież damską i męską zawsze zgodną z najnowszymi trendami.

Już w najbliższą sobotę w Galerii Wiślanka zostanie otwarty w najnowszym koncepcie sklep Lee Cooper, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku specjalizującej się w odzieży jeansowej. Od wielu lat spodnie, koszule czy kurtki z logo Lee Cooper cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród fanów casualowych, miejskich stylizacji.

Salon o powierzchni blisko 100 mkw. znajdujący się na poziomie 0 Galerii oferować będzie pełną kolekcję brandu zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Poza odzieżą jeansową w sklepie znajdują się także inne wygodne elementy garderoby, tj. bluzy, t-shirty, spodnie typu „non denim”, swetry oraz liczne modowe akcesoria i obuwie.

Lee Cooper to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na rynku marek specjalizujących się w sprzedaży denimu. Jest ona ceniona przede wszystkim przez klientów poszukujących produktów cechujących się wysoką jakością i nowoczesnym wzornictwem. Ponadto marka dla swoich lokalizacji poszukuje głównie obiektów handlowych o ugruntowanej pozycji na rynku i charakteryzujących się wysoką odwiedzalnością, dlatego cieszymy się, że Lee Cooper dołączy do portfolio marek Galerii Wiślanka – mówi Teresa Jonas, inwestor, prezes zarządu Wiślanka S.A.

Otwierając nasz sklep w Galerii Wiślanka zwróciliśmy uwagę na ogromny potencjał tego miejsca i lokalizację, w której będzie się znajdować. Jest to jedno z większych centrów handlowych w regionie, które znajduje się przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic w Żorach, czyli drogi krajowej DK81 (potocznie zwanej „Wiślanką”) i drogi wojewódzkiej DW 935. Jak słyszeliśmy, Galeria Wiślanka od początku rozpoczęcia komercjalizacji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najemców, więc oczywiście nie może w niej zabraknąć takiej marki jak Lee Cooper – twierdzi Magdalena Haładus, marketing manager Lee Cooper.

– W swoich kolekcjach stawiamy na autentyczność i wysoką jakość produktów. Rozwój produktów Lee Cooper jest zawsze zgodny z DNA naszej marki. Od początku pasjonowaliśmy się projektowaniem dżinsów, i choć śledzimy najnowsze trendy i technologie to wiemy, że prawdziwie autentyczny dżins może opierać się o sprawdzoną klasykę i nie musi być sprzedawany w zawyżonej cenie. Miejski luz, wygoda, powrót do klasyki - tak w skrócie można przedstawić styl Lee Cooper. Nieśmiertelne kurtki i spodnie denimowe, koszule, bluzy oraz t-shirty typu basic z logo, to flagowe elementy naszych kolekcji – dodaje Magdalena Haładus.

Lee Cooper jest najstarszą europejską marką produkującą odzież jeansową. Firma powstała w Londynie, dokładnie w East End w 1908 r. i została założona przez dwóch przyjaciół Morrisa Cooper’a i Louisa Maister’a. Marka sukcesywnie zdobywała nowe grono wielbicieli i szybko stała się najpopularniejszą firmą produkującą odzież jeansową. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku, cztery na pięć osób noszących ubrania robocze miała na sobie markę Lee Cooper. Ubrania były wysokiej jakości i posiadały opinię bardzo wytrzymałych. Tak dobra reputacja sprawiła, że firma przejęła ponad 80 proc. rynku odzieżowego w Wielkiej Brytanii. Marka stała się elementem popkultury pokolenia rock'n'rolla, traktując jeans jako symbol młodzieżowej rewolucji. W swojej historii marka współpracowała z legendarnymi artystami, takimi jak The Rolling Stones, UB40 czy Rodem Stewartem.

W Polsce oficjalnie marka Lee Cooper pojawiła się w 1992 r. Firma „KAMEX” uzyskała wyłączną licencję na sprzedaż i dystrybucję marki w Polsce. Siedziba firmy od samego początku znajduje się w Częstochowie i w tym też mieście powstał pierwszy oficjalny sklep z markową odzieżą. W ubiegłym roku Lee Cooper Polska obchodziła 30-lecie swojej obecności na krajowym rynku.

Sieć salonów w Polsce obejmuje sklepy detaliczne, outletowe, jak i partnerskie. Lee Cooper oferowany jest w 16 sklepach firmowych, 13 sklepach outletowych oraz ponad 30 sklepach partnerskich. Produkty dostępne są również w oficjalnym sklepie internetowym.

