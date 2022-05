Galeria Wiślanka zachęca klientów do ekologicznego stylu życia

Galeria Wiślanka wyjaśni klientom, jak na co dzień dbać o dobro naszej planety.

Galeria Wiślanka przygotowała dla klientów wydarzenie „Eko Wiosna”.

Centrum handlowe rozda każdego dnia 5 nagród głównych dla uczestników programu lojalnościowego Wiślanka Club.

W ramach wydarzenia pod hasłem „Eko Wiosna” mieszkańcy miasta Żory, którzy dostarczą do centrum handlowego zużyty sprzęt i baterie otrzymają w prezencie żywe rośliny oraz zioła w doniczce. Z kolei osoby, które przyniosą największą liczbę zużytych baterii danego dnia, będą mogły liczyć na atrakcyjne nagrody – smartwatche oraz smartbandy.

Kwestia składowania oraz utylizacja elektroodpadów potrafi być kłopotliwa. Uszkodzone smartfony, laptopy, tablety czy zepsute kuchenki mikrofalowe lub suszarki do włosów często zalegają ukryte przez wiele lat w zakamarkach naszych domów. Podobna sytuacja dotyczy baterii, które w szybkim tempie po zużyciu mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego.

W dniach 20-21 maja w godz. 12-19 wszyscy klienci Galerii Wiślanka będą mieli możliwość pozbycia się elektroodpadów oraz niedziałających baterii w pełni ekologiczny sposób. W ramach wydarzenia „Eko Wiosna” na terenie pasażu centrum handlowego powstanie punkt zbiórki, w którym będzie można oddać wszystkie zepsute baterie. Z kolei na parkingu przed Galerią stanie pojazd firmy Enviropol, w którym będzie można bezpłatnie zostawić elektrośmieci.

Uczestnicy eventu, którzy przyniosą minimum 10 sztuk różnego typu baterii lub jeden, niezdekompletowany sprzęt typu AGD lub RTV otrzymają w prezencie roślinę doniczkową. Galeria Wiślanka wspólnie z firmą Enviropol przez dwa dni rozda łącznie aż 500 kwiatów i ziół w doniczkach, które staną się piękną ozdobą domów lub balkonów.

To jednak nie koniec niespodzianek! Aby zachęcić mieszkańców Żor do ekologicznego stylu życia, centrum handlowe rozda każdego dnia 5 nagród głównych dla uczestników programu lojalnościowego Wiślanka Club, którzy przyniosą do punktu zbiórki największą liczbę baterii lub zużytych akumulatorów. Zwycięzcy zabawy w nagrodę otrzymają smartwatche i smartbandy. Ponadto codziennie uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać różnego typu ekologiczne ciekawostki oraz wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami dla dzieci i dorosłych.

– Nasza akcja ma na celu nie tylko promowanie proekologicznych postaw w codziennym życiu, które z biegiem kolejnych lat stają coraz bardziej istotne dla dobra naszej planety, ale przede wszystkim ma wymiar praktyczny. Wciąż wiele osób nie wie dokładnie, w jaki sposób odpowiednio pozbyć się elektroodpadów czy baterii bez szkody dla środowiska. Postanowiliśmy więc ułatwić pozbycie się niepotrzebnego sprzętu wszystkim mieszkańcom miasta i nagradzać ich za udział w wydarzeniu miłymi upominkami – mówi Marta Szwajcowska, Dyrektor Galerii Wiślanka.

Utylizacją niedziałającego sprzętu oraz baterii dostarczonych do centrum handlowego zajmie się firma Eniviropol, specjalizująca się w profesjonalnym przetwarzaniu elektroodpadów.

– Z każdym rokiem w sklepach przybywa sprzętu elektronicznego z różnych kategorii produktowych oraz artykułów, do działania których niezbędne są baterie i akumulatory. Niemal wszyscy posiadamy w swoich domach kilka smartfonów, notebooków czy czajnik bezprzewodowy lub toster. Każdy z nich ułatwia nam codzienne funkcjonowanie, jednak żywotność sprzętu w obecnych czasach jest dość krótka. Warto pamiętać, że niedziałające produkty RTV czy AGD stają się elektroodpadem niebezpiecznym dla środowiska. Podobna sytuacja dotyczy zepsutych baterii, które często posiadamy w szufladach. Niewiele osób wciąż zdaje sobie sprawę, że nawet jedna bateria do zegarka potrafi zanieczyścić nawet 50 tysięcy litrów wody. To dlatego tak istotna jest prawidłowa utylizacja nieużywanego przez nas sprzętu – dodaje Izabela Pakuła, Kierownik Zakładu Przetwarzania ZSEiE należącego do spółki Enviropol.