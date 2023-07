Trwa przebudowa Galerii Wołomin. Dzięki ulepszeniom klienci zyskają dostęp do poszerzonych ofert znanych marek. Najnowsze koncepty i formaty salonów i ich wielkość znacząco wpłyną na komfort zakupów.

W ramach zaplanowanych zmian swoje lokale wyremontuje i powiększy kilka dużych marek w tym: Martes Sport, Cropp, House czy Reserved.

Modernizacja wiąże się z czasowym zamknięciem i przeniesieniem niektórych lokali.

W nowej przestrzeni parku handlowego Galerii Wołomin przygotowywane są również dedykowane przestrzenie dla marek HalfPrice oraz Sinsay.

Galeria Wołomin rozwija się i poszerza swoją ofertę. W ramach rozbudowy powstanie 3000 mkw. nowoczesnej przestrzeni. Kilka znanych marek, w tym marki LPP takie jak: Cropp, House czy Reserved powiększają swoje salony. Zostaną też wprowadzone najnowsze, atrakcyjne koncepty, dzięki którym klienci zyskają dostęp do jeszcze szerszej oferty oraz znacznie większą wygodę zakupów. Przebudowa zapewni także łatwiejsze poruszanie się w przestrzeniach galerii.

Z modernizacją wiążą się czasowe zamknięcie kilku salonów. Martes Sport będzie w obecnej lokalizacji czynny do 17 lipca włącznie i otworzy się ponownie w Parku Handlowym 28 lipca br. Reserved, House i Cropp – zamykają się dla klientów pod koniec lipca. Lokalne będę powiększane i remontowane, aby ponownie otworzyć się listopadzie br.

Rozbudowa i modernizacja Galerii Wołomin nie zwalnia tempa. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom dostępu do jeszcze szerszej, atrakcyjnej oferty oraz wszystkich nowości, które wprowadzają znane i cenione marki. Już w krótce mieszkańcy Wołomina będą mogli zobaczyć Galerię Wołomin w zupełnie nowej odsłonie – komentuje Małgorzata Rupert, Dyrektorka Galerii Wołomin.

- Atrakcyjna lokalizacja Galerii Wołomin oraz potencjał lokalnego rynku przyciągają do Wołomina wiele marek. We współpracy z naszymi najemcami często tworzymy rozwiązania, które wspierają rozwój ich konceptów i formatów sprzedażowych. W nowej części parku handlowego, będącego częścią Galerii Wołomin, tworzymy dedykowane przestrzenie dla HalfPrice oraz Sinsay – komentuje Tomasz Górski, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle. – HalfPrice będzie nowym brandem w mieście. Najbliższy salon tej marki zlokalizowany jest 30 km od Wołomina, dlatego dołączenie tej marki Grupy CCC do najemców naszego centrum, będzie dla mieszkańców Wołomina dużym udogodnieniem – dodaje Górski. Salon marki Sinsay znajduje się obecnie wśród najemców Galerii Wołomin. Po rozbudowie przeniesie się do nowej części.

Nowa przestrzeń parku handlowego będzie nawiązywała do istniejącego stylu i rozwiązań architektonicznych. Inwestorem jest NEPI Rockcastle, które odpowiada również za komercjalizację i zarządzanie Galerią Wołomin. Wszystkie prace zostaną zakończone w lutym przyszłego roku.

