Atrium Poland Real Estate Management partneruje akcji Mosznowładcy, organizowanej przez Fundację Kapitan Światełko.

W ramach akcji Mosznowładcy wszyscy chętni panowie mogą wykonać badania pod kątem wczesnego wykrywania nowotworów jąder oraz prostaty.

Dzięki zaangażowaniu Atrium, w tym roku akcja zawitała do nowych lokalizacji.

Już od 2014 roku Fundacja Kapitan Światełko uczy mężczyzn jak dbać o zdrowie organizując kampanię Mosznowładcy – robimy to dla jaj, w ramach której przeprowadzana jest akcja prozdrowotna pod nazwą Zdrowie to męska rzecz. Jest to cykl bezpłatnych wydarzeń z bezbolesnymi, nieinwazyjnymi badaniami USG jąder oraz przesiewowe badania poziomu PSA, markera nowotworu prostaty. Łącznie w ramach poprzednich edycji kampanii przebadano blisko 18.000 mężczyzn diagnozując 130 nowotworów. Dzięki współpracy z centrami handlowymi należącymi do Atrium, w tym roku po raz pierwszy udział w badaniach będą mogli wziąć także mieszkańcy Bydgoszczy i Bytomia.

W akcję Zdrowie to męska rzecz zaangażowały się cztery centra handlowe należące do Atrium: bytomska galeria Atrium Plejada, wrocławska Galeria Dominikańska, CH Focus w Bydgoszczy oraz warszawska Promenada. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów. Ze względu na zwiększone zainteresowanie badaniami, wydłużono czas trwania kampanii do dwóch miesięcy – październik i listopad.

Udział Atrium w kampanii jest efektem realizacji programu Atrium Razem, będącego kluczowym elementem szerszej strategii ESG. Jego celem jest budowanie i umacnianie relacji z mieszkańcami miast, w których znajdują się obiekty spółki, bycie partnerem i dobrym, zaangażowanym sąsiadem, zapewnianie społecznościom ciekawych i wartościowych doświadczeń oraz odpowiadanie na ich lokalne potrzeby.

Nasze centra handlowe są znaczącymi ośrodkami życia społeczno-towarzyskiego, integralną częścią społeczności, w których działają. Ich wysoka odwiedzalność stanowi olbrzymi potencjał w budowaniu świadomości w ważnych społecznie kwestiach, takich jak profilaktyka nowotworowa. Dlatego chętnie angażujemy się w akcje prozdrowotne, mając świadomość, że badania mogą uratować życie. Warto wykorzystać tę możliwość i wstąpić na badanie po zakupach, przed siłownią czy po prostu będąc w pobliżu – mówi Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing, Atrium European Real Estate.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl